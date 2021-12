Usa, Biden insultato in codice durante una telefonata di Natale, cosa è successo

Come vuole la tradizione fin dal 1955, il presidente degli Stati Uniti e la first lady anche questo Natale hanno risposto ad alcune persone che chiamano una linea speciale che segue il viaggio di Babbo Natale, gestita dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad). Ebbene, questa volta c’è stato un fuori programma: Joe Biden è stato infatti insultato “in codice” da un certo Jared. Che ha detto alla cornetta: «Let’s go Brandon!». Ecco cosa è successo e perché questa frase è velatamente un insulto.

Biden, la chiamata con Jared

In videoconferenza dalla Casa Bianca, Biden e la moglie Jill sono stati messi in contatto con un uomo che ha detto di chiamarsi Jared e di avere quattro figli. Dopo aver chiacchierato con i bambini sui doni chiesti a Babbo Natale, il presidente degli Stati Uniti ha poi parlato con il loro papà. Quando Biden ha chiuso la conversazione augurandogli «un meraviglioso Natale», Jared ha ricambiato gli auguri, chiudendo però le chiamate con un “enigmatico” «Let’s go Brandon!».



Biden, ecco perché «Let’s go Brandon» è un insulto

«Sono d’accordo», lo ha addirittura salutato Biden senza dare segni di particolare reazione, al contrario della moglie Jill, che si è fatta scappare una risata imbarazzata. A differenza del marito, probabilmente la first lady ha colto al volo il riferimento. Questa frase è diventata infatti un insulto velato verso Biden, diciamo pure “in codice”, dopo quello che è accaduto lo scorso ottobre, nel corso di un’intervista fatta dalla Nbc al pilota Brandon Brown, al termine di una sua vittoria su un circuito Nascar. Alzando la voce per coprire quelle che si alzano dagli spalti, il giornalista a un certo punto ha detto al pilota: «Puoi sentire la folla che canta “Forza Brandon!”», ma dalle tribune è arrivato anche un chiaro «Fuck Joe Biden!». E così, “Let’s go Brandon” è diventato rapidamente uno slogan per insultare Biden, senza in realtà farlo esplicitamente. Oltre ai sostenitori di Donald Trump, anche molti politici repubblicani hanno fatto ricorso a questa formula “in codice”. Curiosamente, hanno fatto notare in tanti, Jared è il nome del marito di Ivanka Trump. Il filmato della videoconferenza dalla Casa Bianca è diventato virale sui social network, con alcuni utenti di Internet che hanno riconosciuto al presidente il merito di essere rimasto impassibile.