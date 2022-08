Usa, aspettativa di vita scende per il secondo anno di fila: 76 anni nel 2021

Negli Usa scende l’aspettativa di vita nel 2020 e nel 2021. A dirlo è il National Center for Health Statistics, che spiega come negli Stati Uniti l’aspettativa di vita è arrivata a 76 anni, cioè al 1996. Non è tutto. Nel 2020 era scesa ancora, passando dai 79 anni del 2019 ai 77 anni, complice la pandemia. Ora cala ancora ed è il secondo anno di fila. Le cause sono tantissime e non va meglio ai nativi americani, la cui aspettativa scende a 65 anni.

Usa, l’aspettativa di vita si abbassa ancora: perché?

Il Covid ha dato il suo contributo, ma non è l’unico fattore. Infatti, negli Usa l’assistenza sanitaria è privata e dipende dalle tutele assicurative. L’aumento dell’obesità e l’alto tasso di omicidi sono tra gli altri fattori della stima, che viene calcolata in base ai nuovi nati e al numero dei morti. Così gli Stati Uniti sono indietro rispetto al Canada, al Giappone e a tanti Paesi europei, tra cui l’Italia, dove la media è di circa 80 anni.

Analizzando i dati del fenomeno, emerge un quadro che è sicuramente scombussolato anche dalla pandemia. Infatti, la mortalità negli Stati Uniti è stata molto elevata e questo ha ridotto l’aspettativa di vita in tante persone, anche giovani.

I dati

Analizzando i dati nel dettaglio, però, emergono anche buone notizie. Per esempio, si riduce la mortalità per influenza o altre malattie respiratorie che non sono riconducibili al Covid. In più, la mortalità per le cosiddette malattie dell’anziano, come il Parkinson e l’Alzheimer diminuisce. Anche la morte neonatale è molto più bassa rispetto ai decenni passati.

I dati sono da considerare provvisori, per via dei certificati di morte. Infatti, per aggiornamenti sui dati, si devono aspettare almeno sei mesi per i dati definitivi. Quello che è certo è che l’aspettativa di vita negli Usa si è abbassata di molto, con grandi differenze in base alla minoranza e al sesso. Infatti, le donne vivono più degli uomini – 79,1 contro 73,2, per cui la media diventa 76,1 – ma in media le persone ispaniche hanno perso 4,2 anni di vita, quelle afroamericane 4, quelle bianche non ispaniche 2,4 e quelle asiatiche 2,1 anni.