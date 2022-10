In America usano un compost con feci umane per salvare la vegetazione

La vegetazione americana è in crisi. Secondo le ultime stime scientifiche, un sesto delle specie autoctone degli Usa è a rischio estinzione per via di malattie, cambiamenti climatici, incendi o piante invasive. Non va meglio se si prendono in considerazione le sole aree metropolitane, che perdono ogni anno circa 36 milioni di alberi. Ecco perché urge una soluzione immediata. L’università di Yale sembra averne trovata una. Gli esperti suggeriscono di riciclare gli esemplari secchi e i loro rifiuti come foglie e talee per dare vita a nuova vegetazione, ridurre il disboscamento e le emissioni di carbonio. Non solo, la proposta comprende anche i rifiuti organici umani come le feci.

I dettagli dello studio di Yale per salvare gli alberi degli Stati Uniti

La ricerca è opera di un team guidato dall’esperto Yuan Yao del Center for Industrial Ecology dell’Università di Yale. L’idea prevede di convertire le foglie in compost, il legno in trucioli e i residui rimanenti in biochar, una sostanza simile al carbone utile su più livelli. Fra questi l’aerazione, lo stoccaggio dell’acqua e la ritenzione dei nutrienti nel suolo. «Questi prodotti possono sostituire i fertilizzanti e quindi ridurre i relativi impatti ambientali», hanno detto gli autori dello studio a Wired. Il riciclaggio degli alberi secchi può inoltre contribuire all’immagazzinamento di carbonio a lungo termine. Gli esperti stimano che il progetto potrebbe ridurre le emissioni del 28 per cento in tutti gli Stati Uniti.

Il riciclo degli alberi secchi permetterebbe di creare grandi quantità di compost, essenziale per una buona sopravvivenza della vegetazione. È infatti in grado di emulare il sottobosco, trattenendo acqua e nutrienti vicino alle radici arboree. Un elemento molto importante in città, dove la sempre maggiore crescita del reticolato stradale ha aumentato lo stress delle piante. Uno studio del 2020 ha dimostrato come gli alberi che possono beneficiare del compost hanno sensibilmente aumentato le loro aspettative di vita. «Non si tratta di un’idea nuova», ha detto Pete Smith, responsabile dell’organizzazione no profit Arbor Day Foundation. «Semplicemente servono i soldi e la forza di volontà per realizzarla».

L’idea di Yale prevede anche il riciclo delle feci umane

Non solo vegetazione comunque. Le città potrebbero trarre profitto dal riciclo dei rifiuti organici umani come le feci. Un sempre maggior numero di impianti di trattamento delle acque reflue sta escogitando nuovi modi per utilizzare i biosolidi riciclati. DC Water, che fornisce servizi idrici e fognari a Washington, ne è la prova migliore grazie al suo programma Bloom. Esso prevede di vendere 60 mila tonnellate di rifiuti ad agricoltori e altri clienti entro il 2022, da riutilizzare per aiutare l’ambiente nella loro attività. «Non si tratta di una responsabilità, ma di una risorsa», ha dichiarato Chris Peot, direttore della società. Aprile Thompson, direttore marketing di Bloom, ha riportato già ottimi risultati. «Canapa, luppolo e fieno hanno beneficiato del nostro contributo», ha detto a Wired.

Look what I bought this weekend at Homestead Gardens! So proud to have this DC Water asset available for sale in bags (finally!!). It’s an asset and a valuable resource. Let’s all use Bloom, grow beautiful gardens, and sequester some carbon!! pic.twitter.com/bvxB6xkP8O — Chris Peot (@Chrispeot) May 21, 2018

Anche Austin, in Texas, presenta sviluppi dal riciclaggio di rifiuti degli alberi e dell’uomo. I biosolidi vengono qui trattati con potature di alberi e stagionati per creare il prodotto Dillo Dirt. Tra le numerose applicazioni, è eccezionale per la piantumazione e la cura della vegetazione. Secondo gli ultimi dati, con il suo contributo la copertura arborea della città è cresciuta del 20 per cento in 15 anni.