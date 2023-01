Usa, traffico aereo in tilt per un guasto informatico

Oltre 3.500 voli in tutti gli Stati Uniti sono stati annullati o presentano gravi ritardi tra decolli e atterraggi. Secondo quanto comunicato dalla Federal Aviation Administration, un guasto informatico ha mandato ko l’intero sistema, tanto da bloccare praticamente tutti i voli. La Faa, che gestisce i velivoli sui cieli americani, ha spiegato su Twitter che «sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree». La Federal Aviation Administration continua: «Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi».

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023