Dream teen

Un ultimo atto degli Us Open femminili in cui la somma delle età delle due sfidanti è 37 anni. Emma Raducanu, inglese numero 150 delle classifiche mondiali, si scontrerà con la canadese Leylah Fernandez, al 73esimo posto del seed Wta. Si tratta della finale più “giovane” agli Us Open dal 1999, quando Serena Williams sconfisse a New York Martina Hingis.

Us Open: il percorso di Emma Raducanu

Emma Raducanu, 18enne, ha dovuto partire dai round di qualificazione per accedere al tabellone degli Us Open. Si tratta della sua seconda apparizione complessiva in un torneo definito “major” ma ha già conquistato un primo record: è la prima giocatrice della storia ad arrivare in finale partendo dalle qualificazioni. Oltretutto, si tratta anche della più giovane finalista di un torneo del Grande Slam dai tempi di Maria Sharapova che trionfò a Wimbledon nel 2004. E se dovesse arrivare il trionfo a New York, si tratterebbe della prima affermazione di una donna britannica in un torneo dello Slam dal 1977. Nella sua corsa agli US Open, Raducanu ha battuto due giocatrici classificate tra le prime 20: Maria Sakkari, numero 18 e Belinda Bencic, numero 12.

Us Open: il percorso di Leylah Fernandez

Fernandez, 19 anni, nel frattempo, è stato un killer delle “big”, battendo due ex campionesse degli Us Open: la numero 3 al mondo Naomi Osaka e la numero 17 Angelique Kerber. Inoltre, la Fernandez ha anche sconfitto un pezzo da 90 come Elina Svitolina. Per raggiungere la finale, Fernandez ha sconfitto la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka della Bielorussia in 7-6(3), 4-6, 6-4 giovedì sera all’Arthur Ashe Stadium. Classificata al 73° posto nella classifica mondiale prima degli US Open, Fernandez dovrebbe entrare nella top 40 lunedì.

Le origini delle due atlete

L’eccitazione per la finale sta già crescendo, con molte persone che commentano sui social media come la partita sia una sfide tra due figlie di famiglie immigrate. Raducanu è nata da padre rumeno e madre cinese e Fernandez è figlia di madre canadese filippina e padre ecuadoriano. Quando le è stato detto dopo la sua partita di semifinale che le persone nelle Filippine hanno un interesse per il tennis ora grazie a lei, Fernandez ha detto «wow. Sono così felice di sentire che tutti nelle Filippine fanno il tifo per me e mi sostengono. Quindi grazie», ha detto, aggiungendo che non vedeva l’ora di mangiare la cucina filippina del suo “lolo” (nonno).

Dopo la sua partita, Raducanu ha detto che avere una mamma cinese «sicuramente ha instillato fin dalla giovane età il concetto del duro lavoro e della disciplina» e che ha ammirato la star del tennis cinese Li Na. «Quando ero più giovane prendevo molta ispirazione da Li Na, anche ora per il modo in cui era una concorrente così agguerrita», ha detto Raducanu della due volte vincitrice del Grande Slam.