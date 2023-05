Us Open, il ritorno di Djokovic: gli Usa eliminano l’obbligo di vaccino anti Covid per chi arriva da fuori

Arrivano buone notizie dagli Stati Uniti per Novak Djokovic. La Casa Bianca ha annunciato che sarà eliminato proprio ni questi giorni l’obbligo di vaccinazione contro il Covid per tutti i cittadini che arrivano sul territorio americano con voli internazionali. Una notizia che riguarda anche il tennista serbo, che così potrà partecipare agli Us Open. Il cambio di regole avverrà l’11 maggio prossimo, mentre lo Slam si disputerà dal prossimo agosto. E Nole esulta, perché pur non vaccinato stavolta potrà partecipare.

Djokovic ritornerà agli Us Open

L’anno scorso Djokovic dovette rinunciare alla partecipazione al torneo americano. Il 35enne, che di tornei del Grande Slam ne ha vinti ben 22, potrà adesso tornare a competere negli Stati Uniti, tentando di migliorare ancora il proprio record dopo aver vinto, nel gennaio scorso, gli Australian Open. Poche settimane fa, l’atleta serbo ha dovuto rinunciare a due tornei importanti negli Stati Uniti, Indian Wells e Miami, proprio a causa del divieto d’ingresso a chi non è mai stato vaccinato contro il Covid. Poi ha dato forfait anche a Madrid, ma stavolta i vaccini non c’entrano nulla: Djokovic ha rimediato un problema al gomito che lo ha costretto a stare a riposo.

Un anno fa le parole del serbo: «Dipende dal governo»

Nel giugno del 2022, Novak Djokovic aveva espresso il proprio malcontento per il divieto d’ingresso negli Stati Uniti durante la conferenza di presentazione di Wimbledon, tornei al quale ha partecipato perché non veniva richiesto il certificato vaccinale. Aveva dichiarato: «Tenuto conto delle circostanze, non mi è concesso entrare negli States. Mi piacerebbe andarci e giocare lì, ma per il momento non è possibile. Quindi tutto ciò è un’ulteriore motivazione per fare bene qui a Wimbledon». E poi: «Non c’è molto che io possa fare, quindi a oggi rinuncio. Dipende dal governo americano, e non da me».