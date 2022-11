Uruguay, sciami di api attaccano i cittadini: in 32 in ospedale

La popolazione di Melo, una cittadina nel nordest dell’Uruguay, ha vissuto scene di panico da film a causa di diversi sciami di api. Con tre attacchi quasi simultanei in diversi punti della città, infatti, le api hanno mandato in ospedale 32 persone, rimaste feriti dalle punture. Tra loro ci sono stati anche 8 bambini. La gran parte dei ricoverati si trovava a una fiera del libro, come hanno spiegato al commissariato di Cerro Largo. Il quotidiano El Observador riprende il racconto del vice capo della polizia Fernando Pedrozo, che ha spiegato come uno degli sciami si sia diretto verso la fiera, generando il panico.

Pedrozo: «Assediati anche in commissariato»

Fernando Pedrozo ha raccontato ai giornalisti cos’è successo anche ai poliziotti, costretti a rientrare in commissariato e tenuti sotto scacco dalle stesse api. «Sembra incredibile ma le api hanno attaccato anche noi qui, nel commissariato, e abbiamo vissuto alcune ore come in un assedio». E durante l’intervista ha parlato dell’attacco più grande, con uno degli sciami a dirigersi verso la piazza di fronte alla stazione di polizia di Cerro Largo. Lì, alla fiera del libro, «abbiamo visto la gente fuggire e correre disperatamente in ogni direzione». Altri testimoni raccontano di aver visto entrare in alcune auto gli interi sciami e una donna racconta che il figlio «correva come un matto ma è stato comunque punto circa 15 volte. Ho visto persone correre disperate, hanno abbandonato moto e auto e sono fuggite».

Fumigati quattro isolati e altri due quartieri di Melo

Il giornale parla di 32 persone ricoverate in ospedale, ma c’è chi dice siano almeno 37. A salvare la situazione sono stati i vigili del fuoco, che con il sostegno di una esperta squadra di apicoltori ha fumigato una zona di quasi quattro isolati per poter bloccare le api e rimuovere il primo grande alveare. Secondo Pedroso, l’azione è stata poi ripetuta in almeno altri due quartieri della città di Melo, proprio per la presenza segnalata di altri sciami.