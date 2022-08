L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente stasera su Rai4: trama, cast e curiosità

Stasera 26 agosto, alle 21,20 su Rai4, in onda il cult del 1972 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente di Bruce Lee. Il maestro di arti marziali cinese è protagonista di un film che lo vede combattere a Roma per difendere il ristorante di suo zio. Qui si troverà ad affrontare tre campioni al soldo della malavita italiana. Nel cast Nora Miao, Robert Wall e Chuck Norris, all’esordio sul grande schermo. Bruce Lee è anche regista e autore di soggetto e sceneggiatura. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La trama del film vede protagonista Yen Chen (Bruce Lee), giovane di Hong Kong che parte per Roma. Intende infatti aiutare suo zio e sua nipote Lao-Shan (Nora Miao) che hanno da poco aperto un nuovo ristorante in città. Il locale però attira sin da subito l’attenzione della criminalità organizzata che intende trasformarlo in un centro di spaccio della droga. Chen arriva in Italia e scopre che tutto lo staff ha iniziato a studiare karate ad eccezione di Quen (Chin Ti), che afferma la superiorità del Kung Fu cinese. Poco tempo dopo, gli uomini della mafia giungono al ristorante ma Yen Chen li sconfigge facilmente grazie alle sue incredibili abilità di combattimento.

Lo staff del ristorante decide così di farsi allenare da lui, conscio del fatto che i gangster cercheranno vendetta. La mafia, dopo diversi tentativi andati a vuoto, chiama a Roma altri tre campioni di arti marziali per combattere contro Chen. Su tutti spicca Colt (Chuck Norris), proveniente dagli Stati Uniti. Yen li elimina uno ad uno, fin quando non si trova ad affrontare l’americano all’interno del Colosseo, in una delle scene più celebri dell’intera pellicola. L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente è il penultimo film di Bruce Lee. L’anno successivo infatti uscì I 3 dell’operazione Drago, ultimo lavoro prima della prematura scomparsa.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, l’esordio al cinema di Chuck Norris

Al fianco di Bruce Lee è possibile vedere un giovanissimo Chuck Norris, qui al suo esordio al cinema in un ruolo di primo livello. Lee disse di averlo scelto in quanto credeva fosse l’unico sufficientemente veloce per poterlo sfidare in modo credibile durante uno scontro. Norris, molti anni dopo, dichiarò invece che non sarebbe mai riuscito a vincere una lotta con la leggenda cinese. Chuck, dopo alcuni film sulle arti marziali, legò la sua carriera a cult come Rombo di tuono, Una magnum per McQuade e la soprattutto serie Walker Texas Ranger.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, le differenze della versione italiana

La versione italiana presenta alcune differenze rispetto all’originale. Innanzitutto il nome del personaggio di Bruce Lee, da noi noto come Yen Chen mentre in originale è Tang Lung. Si trattò di un espediente per legare il film ai due precedenti cult di Lee, in cui ha interpretato personaggi di nome Chen. Nell’edizione nostrana, Wang si rivela essere il capo della mafia, mentre in originale è solo una vittima del sistema. Diversa anche la colonna sonora: in originale è opera di Joseph Koo Chia Xui, come si può udire nei titoli di coda, mentre per l’Italia è stata composta da Franco Bixio.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, le scene al Colosseo girate di soppiatto

L’assistente alla regia Ching-Shun Mao ha dichiarato che la maggior parte delle scene all’esterno del Colosseo sono state girate di soppiatto. Le riprese nei pressi del grande monumento dell’antica Roma erano severamente vietate, pertanto la troupe si mosse di soppiatto per evitare di entrare in contatto con le autorità capitoline.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, il doppiaggio di Bruce Lee

L’intero film è stato girato senza audio. Gli attori hanno infatti ripetuto e doppiato ogni scena in post-produzione, seguendo un filone molto in voga nel cinema di quegli anni. Bruce Lee, in particolare, ha prestato la sua voce per l’edizione del suo Paese a quasi tutti i personaggi anglofoni del film.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, il budget e gli incredibili incassi

Come da tradizione per tutte le produzioni orientali dell’epoca, il film di Bruce Lee fece uso di un budget molto irrisorio soprattutto se paragonato con i progetti moderni. Regista e produzione lavorarono con 120 mila dollari, ma i guadagni furono eccellenti. In patria, incassò 5 milioni e ricevette ottimi risultati anche in Italia con 130 milioni di lire al botteghino nelle prime visioni.