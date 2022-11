Usa, uragano Nicole colpisce la Florida: almeno 4 morti

In Florida, l’uragano Nicole ha già causato quattro morti. L’uragano è stato poi declassato a tempesta tropicale. In alcune zone si è parlato anche di oltre 120 chilometri all’ora. Oltre 335mila abitazioni e negozi sono rimasti senza collegamento alla rete elettrica. L’uragano ha causato distruzione e dolore al suo passaggio.

Usa, arriva Nicole: l’uragano causa 4 morti

A quanto si apprende, due persone sarebbero morte in auto, colpite da una linea elettrica caduta. Invece, altre due persone sarebbero morte in un incidente automobilistico causato dall’uragano. La costa sud della Florida è ora un cumulo di macerie. Lo stesso Stato era stato colpito da un altro uragano, Ian, solo poche settimane fa. L’uragano è iniziato in mare e ha colpito terra all’Isola di North Hutchinson, a circa 220 km a nord di Miami.

Dopo questi eventi, l’uragano ha perso potenza ed è stato declassato. Il National Hurricane Center americano ha però informato che le raffiche di vento, le piogge e le mareggiate saranno ancora molto forti anche dopo il declassamento.

I danni

In un video dello scorso 10 novembre, pubblicato nelle prime ore di questo uragano, si notano degli squali che nuotano all’interno delle strade allagate. I danni sono ingenti, mentre quattro persone hanno perso la vita. Al termine della tempesta tropicale si potranno ottenere calcoli più precisi. Quello che è certo è che questi fenomeni stanno accadendo sempre più spesso, anzi. La distanza tra questo uragano e il precedente è davvero minima rispetto agli anni passati.

Alle Bahamas è stata necessaria l’evacuazione per oltre 850 persone. Lo stato di emergenza è stato esteso a 34 contee ad altre 11 contee. L’uragano è stato davvero terribile e ha causato danni ingenti su ponti, vie di collegamento e linee elettriche, che sono state letteralmente spazzate via. I black out sono andati avanti per circa 2 ore a partire dalle 5 del mattino.