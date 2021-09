Uragano Ida: cosa sta succedendo a New York

Mai così tanta pioggia è caduta sullo città di New York. A causa della coda dell’uragano Ida che, dopo i danni a New Orleans e in Lousiana, ora si sta riversando sopra il nord est degli States nella giornata di mercoledì in soli 60 minuti sono scesi 80,01 mm di pioggia, la più grande quantità d’acqua mai registrata sulla metropoli statunitense.

Mai così tanta pioggia a New York

Il rilevamento è stato fatto al Central Park di Manhattan dalle 20:51 alle 21:51 di mercoledì ora locale (le 2:51-3:51 di oggi in Italia). Il record precedente, di 49 mm, era stato segnato il mese scorso dopo il passaggio della tempesta tropicale Henri. Una cascata d’acqua che ha inondato stazioni dei treni, delle metropolitane, case, negozi, scantinati e grandi aziende provocando almeno 10 morti. Secondo quanto riportano i media locali, almeno 2 delle vittime sarebbero dei bambini.

Cosa sta succedendo a New York

Tutti i collegamenti ferroviari, eccetto quelli con Atlantic City, sono ancora sospesi mentre proseguono le operazioni di evacuazione dei passeggeri della rete metropolitana come riporta la Cnn. Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha twittato: “Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta” e ha poi aggiunto “Questo è molto più di quanto ci si aspettasse, stasera madre natura è davvero arrabbiata”. “Non era prevedibile”, ha ribadito Hochul alla Cnn.

Lo stato d’emergenza

Nella notte è stato deciso uno spiegamento di forze per gestire allagamenti e problematiche legate a venti, inondazioni e piogge. Anche il sindaco di New York Bill Di Blasio ha dichiarato lo stato d’emergenza nella Grande Mela e ha invitato tutti a rimanere a casa mentre interi quartieri sono al buio. Anche in questo caso l’allarme corre su Twitter dove Di Blasio avverte che le strade sono “pericolose” . “Se stai pensando di uscire – ha scritto il sindaco – non farlo. Stai lontano dalle metropolitane. Stai lontano dalle strade. Non guidare”.