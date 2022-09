L’uragano Ian, passato alla categoria 4, presto toccherà terra in Florida

Milioni di residenti della Florida si stanno preparando ad affrontare pericolose mareggiate, inondazioni e venti fortissimi, mentre l’uragano Ian prosegue la sua corsa (dopo aver devastato la parte occidentale di Cuba) verso la penisola statunitense: Ian, che nel frattempo è passato alla Categoria 4, dovrebbe toccare terra nel pomeriggio. L’uragano si abbatterà sulla Florida occidentale con venti a 250 chilometri orari, sfiorando di fatto la categoria 5. Nel mirino città come Naples (21 mila abitanti) e St. Petersburg (264 mila), sulla costa del Golfo del Messico, con punto di impatto nella contea di Charlotte.

Time is quickly running out for residents to rush preparations to completion on the southwestern Florida peninsula as Hurricane #Ian nears.

Tropical-Storm-Force winds already beginning to affect coast. Conditions will rapidly deteriorate & catastrophic wind damage is expected. pic.twitter.com/eHhEwPNLoY

