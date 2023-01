Uova, prezzo aumentato del 49% nell’Unione Europea: perché?

Uova, il prezzo nel 2022 aumenta sia negli Usa che nell’UE. Negli Stati Uniti la confezione da 12 uova è passata da 1,60 dollari nel 2019 a 3,50 dollari di inizio 2023. Purtroppo, questo trend non ha salvato l’Europa.

Uova, prezzo 2022 in Ue e Usa: i dati

Infatti, secondo Eurostat – ripreso poi dall’Ansa – il prezzo delle uova è aumentato del 49% rispetto al 2021. I dati sono del 2022. Di base, anche le uova subiscono l’aumento dei prezzi legato all’inflazione e all’aumento del costo dell’energia, ma in questo prodotto specifico ci sarebbero anche altre motivazioni.

«Il primo responsabile è il più grande focolaio di influenza aviaria, che si sia mai visto degli Usa, che quest’anno ha ucciso milioni di galline ovaiole» ha spiegato la testata giornalistica americana CNBC. Anche Bloomberg e CNN confermerebbero questa ipotesi sulle loro testate. Nell’Unone Europea c’è un’autorità di controllo, che è l’EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.

Cosa è successo

L’ente di controllo europeo ha confermato, in seguito ai suoi studi realizzati anche nel 2021, che per via dell’influenza aviaria sono stati abbattuti in Europa circa 50 milioni di capi. In Italia circa 200 mila volatili tra polli, galline e tacchini sarebbero stati abbattuti per questo problema. Il problema è che è necessario che i polli siano distanziati almeno 6 galline per metro quadro per evitare ulteriori contagi. Il distanziamento sociale, anche nei polli, potrebbe essere una risposta per ridurre la diffusione di questo contagio. «L’influenza aviaria è una malattia degli uccelli provocata da virus dell’influenza di tipo A. Esistono diversi sottotipi di virus influenzali che possono infettare gli uccelli» spiegava sul sito ufficiale l’Istituto Superiore di Sanità nel 2018.

Il costo delle uova sarebbe quindi aumentato per via dell’abbattimento di più galline per via dell’influenza aviaria. In Italia e in Europa gli enti di controllo effettuano controlli periodici dove si producono le uova in base alle normative vigenti.