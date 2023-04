Uova, in Giappone prezzi troppo alti: i ristoranti le tolgono dai menu

L’influenza aviaria in Giappone colpisce anche ristoranti e fast food. Dopo aver annunciato l’abbattimento di circa 17 milioni di polli infetti, (sarebbe finito anche lo spazio per seppellirli), il Paese assiste ad un costante aumento dei prezzi. Le uova, sempre più difficili da trovare, hanno raggiunto costi vertiginosi, tanto che a Tokyo possono costare 350 yen l’una (quasi 2,4 euro). Per questo, stanno sparendo man mano dai menu di ristoranti e dagli scaffali dei negozi e anche grandi aziende come McDonald’s devono correre ai ripari. Sempre più diffusi prodotti alternativi a base di pesce, verdure e legumi. E le previsioni per il futuro sono tutt’altro che confortanti.

Da McDonald’s ai supermercati, così le uova spariscono da menu e negozi

Con le uova ormai divenute un bene di lusso, ristoranti e negozi giapponesi stanno cercando di farne a meno in ogni modo. Una decisione che ricade indubbiamente sui menu, che ormai propongono un’offerta ridotta o alternativa. Spicca la decisione di McDonald’s di rimuovere i suoi celebri hamburger Teritama a base di carne di maiale, spezie e, chiaramente, uova in salsa teriyaki. «È difficile prevedere come sarà la situazione in estate o nel prossimo autunno», ha detto alla Bbc il portavoce di McDonald’s Jonathan Kushner. «Per non influire sulle offerte regolari, abbiamo diversificato le fonti di approvvigionamento». Se la crisi colpisce le grandi aziende, sulle piccole realtà l’impatto è ancora più pesante. Una recente ricerca di Teikoku Databank prevede che il 28 per cento dei locali potrebbe sospendere parte dei propri menu nei prossimi giorni.

Japan's egg shortage continues unabated: 20% of restaurants say they're removing eggs from their menus. Even McDonald's Japan is ceasing sales of its limited-editing Teritama Muffin. Meanwhile, family restaursants like Gusto continue to remove items like pancakes from the menu. pic.twitter.com/3jkgWiKf3Q — Unseen Japan (@UnseenJapanSite) March 7, 2023

La catena di ristoranti Skylark Holdings, famosa per proporre gratuitamente le uova a chiunque ordinasse sukiyaki (piatto unico tradizionale che combina carne e verdure), ora si fa pagare 55 yen (0,4 euro) al pezzo. In parallelo, diversi market a livello nazionale hanno tolto le uova da panini e insalate, mentre i minimarket 7Eleven hanno rimosso 15 prodotti dagli scaffali. Chi preferisce mantenere le ricette standard deve però aumentare i prezzi. È il caso della maionese Kewpie, oggi disponibile con un rincaro del 21 per cento. Un surplus che però non basterà a frenare il calo degli introiti dell’azienda, che prevede una perdita del 47 per cento. «La produzione non si riprenderà facilmente», ha detto Katsuhiko Kitahara, ricercatore del Norinchukin Research Institute di Tokyo. «Alcune aziende forse cesseranno proprio l’attività».

Dal pesce ai legumi, le alternative più in voga in Giappone

Se c’è chi preferisce eliminare del tutto le pietanze a base di uova, c’è anche chi si butta sulla ricerca di alternative. La Nissui Corporation ha ideato la tamagoyaki, tradizionale frittata giapponese, con merluzzo dell’Alaska. In parallelo, l’azienda alimentare 2foods sta ricevendo numerose richieste per prodotti alternativi alle uova, come fagioli cannellini e carote. «L’influenza aviaria è un serio problema sociale», ha detto Tetsuya Torii, portavoce dell’impresa. «Pertanto più consumatori prestano attenzione a prodotti sostitutivi».

