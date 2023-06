Pachino, uomo ucciso a coltellate: indagano i carabinieri

Uno uomo è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Pachino, nel Siracusano. Alcuni residenti della zona hanno notato il cadavere riverso a terra e hanno dato l’allarme.

Uomo ucciso a Pachino

L’omicidio è avvenuto in Via Garibaldi e la vittima ha circa 30 anni. L’uomo, la cui identità non è ancora stata rivelata, è stato trovato senza vita per strada. I residenti, scioccati dal brutale atto di violenza, hanno immediatamente allertato le autorità locali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, con diverse ferite da arma bianca sul corpo.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona. I video saranno esaminati per cercare elementi utili a ricostruire il delitto e a individuarne l’autore.

Le autorità locali stanno intensificando le misure di sicurezza e aumentando la presenza delle forze dell’ordine nelle strade per rassicurare i residenti. Nel frattempo, oltre ad analizzare le prove raccolte, i militari stanno ascoltando le testimonianze dei residenti per trovare indizi cruciali utili a risolvere il caso. Secondo le prime informazioni, la vittima dovrebbe essere di nazionalità straniera.