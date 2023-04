Genova, ucciso un uomo di 38 anni: il colpevole lo confessa al sacerdote

I due, al momento dell’omicidio, si trovavano in via Polleri, in zona centro. Dopo una lite, il tragico gesto e la fuga in chiesa. L’autore della sparatoria è stato identificato: si tratta del portuale 43enne Filippo Giribaldi, che si è costituito chiedendo lui stesso a un sacerdote di chiamare la polizia dopo avergli confessato quanto accaduto. Ritrovata l‘arma del delitto, che sarebbe stata individuata sotto un’auto parcheggiata nei pressi dell’omicidio.

Genova: dopo aver ucciso un uomo, si rifugia in chiesa

Giribaldi, dopo aver colpito e ucciso Manuel Di Palo, si è rifugiato in chiesa, confessando il suo gesto: «Chiama la polizia, ho ucciso un uomo». Con queste parole l’uomo ha detto al prete della Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato cosa era successo. Il sacrestano, Jean Pascal Colì, ha chiamato le forze dell’ordine. Al loro arrivo, hanno proceduto con l’arresto. L’uomo indossava dei «guanti da lavoro». Sulla vittima, oltre alle generalità, è emerso che di trattava di un militante di Casapound che, nel 2020, era stato già condannato, con altre due persone, a otto mesi con la condizionale, per un’aggressione con accoltellamento a un antifascista che stava affiggendo alcuni manifesti poco distante dalla sede genovese di Casapound.