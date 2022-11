Uomo ucciso da una freccia, la frase del killer: «Fa male? Ti avevo avvisato»

Emergono nuovi dettagli in merito al caso di Evaristo Scalco, l’uomo che ha ucciso con arco e freccia Javier Miranda Romero. Secondo alcune prove raccolte dagli inquirenti, il killer avrebbe deriso la sua vittima e quindi l’avrebbe uccisa volontariamente.

La frase del killer dell’uomo ucciso da una freccia

Evaristo Scalco, l’uomo che ha ucciso Javier Miranda Romero con una freccia con la punta appuntita, avrebbe urlato alla sua vittima: «Fa male? Ti avevo avvisato». Ciò sarebbe evidente grazie a un video presente sul cellulare dell’amico dell’uomo peruviano morto e già stato consegnato al Gip Matteo Buffoni per un’attenta analisi. Quest’affermazione farebbe cadere parte delle giustificazioni che il killer ha fornito quando interrogato dagli organi competenti.

Infatti, l’assassino dell’uomo ucciso da una freccia aveva affermato di non essersi reso conto di aver colpito qualcuno. Tuttavia, questa frase pronunciata nel video fa capire le intenzioni di Scalco che evidentemente voleva ferire volutamente Miranda Romero. Inoltre, Evaristo Scalco durante il suo interrogatorio aveva affermato di non aver mirato all’uomo a causa della fitta vegetazione che ricopriva il primo piano dell’abitazione nella quale abita. Comunque, dal video questa vegetazione è a malapena visibile e non sembra per niente fitta. Ora per l’uomo che ha ucciso Miranda Romero con una freccia potrebbero esserci amare conseguenze, addirittura potrebbe ricevere l’ergastolo in tribunale.

L’accusa di razzismo e l’autopsia del corpo

Non è stata ancora confermata l’accusa di razzismo per Evaristo Scalco, l’uomo che ha ucciso un peruviano con una freccia. Infatti, l’amico della vittima, Werner Luna Ayala, è stato interrogato per diverse ore oggi e ha dichiarato di aver sentito Scalco affermare: «Andate via stranieri di merda, ho un’altra cosa per voi», tuttavia questa frase potrà essere confermata solo dopo l’analisi completa del telefono di Ayala.

Nel frattempo, è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, da parte del medico legale Sara Lo Pinto.