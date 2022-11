L’uomo ucciso con una freccia stava festeggiando la nascita del figlio

Secondo le testimonianze raccolte nei vicoli genovesi, l’uomo che è stato ucciso in strada con una freccia al culmine di una lite stava festeggiando la nascita del figlio appena nato. La compagna e madre del piccolo era ancora in ospedale quando qualcuno l’ha trafitto scoccando una saetta dalla finestra e causandogli ferite letali.

Uomo ucciso con una freccia: festeggiava la nascita del figlio

Javier Alfredo Miranda Romero, questo il nome della vittima, era nato in Perù e aveva 41 anni, la metà dei quali trascorsi a Genova. Secondo le prime ricostruzioni, la notte tra l’1 e il 2 novembre era uscito per guardare la partita di Champions e bere una birra con un amico, festeggiando così la nascita del figlio Gustavo Giuseppe venuto al mondo poco prima: «Ed è finita così, per colpa di un criminale che adesso deve pagare».

In vico Archivolto de Franchi, a due passi da vico Mele, Evaristo Scalco si sarebbe infatti infastidito per il troppo baccano e ha quindi pensato di trafiggere i responsabili con una freccia accusandoli anche di avergli lanciato un petardo in casa. Una versione che contrasta con quella di Jole Lorenzo, padrino della figlia nata nel primo matrimonio della vittima, che a Repubblica si è così espresso: «Non è vero, è stato lui che ha cominciato ad alzare la voce e a minacciarli anche se stavano solo parlando. Dopo che l’ha colpito ha anche provato a togliergli la freccia dal petto per cancellare le prove, ma gli ha fatto ancora più male».

La testimonianza del vicino di casa

Mattia Boselli, il vicino di casa che ha assistito alla scena, l’ha invece raccontata in questo modo: «Era da almeno mezz’ora che dalla via arrivavano urla e rumori. Evaristo litigava dalla finestra con della gente in strada, poi all’improvviso le urla sono diventate di disperazione. Allora mi sono affacciato e c’era il ferito che cercava di togliersi dalla pancia la freccia e attorno i suoi amici. È sceso in strada anche Evaristo per aiutare ma lo hanno aggredito. Lui era calmo. Non è una persona violenta, è gentile, dà una mano a tutti. Certo ha questa mania per archi e frecce, chissà cosa gli è scattato».

Spetterà ora agli investigatori ricostruire la reale dinamica dell’accaduto attribuendo le varie responsabilità. Intanto, la compagna della vittima è uscita dall’ospedale Gaslini con il figlio appena nato e, nonostante il riposo consigliatole dai medici, ha insistito per poter andare a San Martino a vedere un’ultima volta il padre del piccolo.