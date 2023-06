Teano, uomo di 70 anni trovato morto in campagna dai fratelli: indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto in una campagna, precisamente sulle colline di Fontanelle a Teano, aveva 70 anni: l’allarme della scomparsa è stato lanciato dai fratelli, inutili i soccorsi accorsi sul posto che hanno confermato la morte per cause naturali. I carabinieri della locale stazione, sotto la guida del comandante Canelli hanno effettuato i rilievi sul posto per escludere altre piste e far luce sulla vicenda.

Chi era l’uomo trovato morto a Teano

Un pensionato di 70 anni è stato trovato morto ieri sera dai suoi stessi fratelli, sul terreno di sua proprietà sulle colline di Fontanelle. La tragica scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme, portando sul posto i medici del 118 sul luogo, che purtroppo hanno potuto soltanto confermare la morte naturale dell’uomo. Era un uomo molto conosciuto e rispettato nella zona. Viveva con i suoi fratelli e trascorreva le giornate curando i campi di sua proprietà, una passione che lo accompagnava da tantissimi anni. Tuttavia, ieri sera non è rientrato a casa, suscitando preoccupazione tra i suoi cari che hanno sospettato fin da subito che era accaduto qualcosa di brutto.

La scoperta del cadavere e le indagini degli agenti

La mattina successiva, i fratelli di Antonio, questo il nome della vittima, hanno deciso di andare sul terreno di sua proprietà, spinti anche dal mancato rientro a casa, e hanno fatto una macabra scoperta: il corpo del pensionato si trovava a terra privo di vita. Immediatamente è stato chiamato il numero di emergenza e i soccorritori sono intervenuti subito sul posto. Purtroppo, per il 70enne non c’era nulla da fare e i medici hanno confermato il decesso dell’uomo. Le indagini sulla morte sono state affidate ai carabinieri della locale stazione, sotto la guida del comandante Canelli. Nonostante tutti gli indizi portino a una morte naturale, saranno condotti accertamenti approfonditi per escludere eventuali cause diverse e confermare la pista principale.