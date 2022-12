Reggio Emilia, uomo trovato morto in casa dopo 10 giorni

Un uomo di 81 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Casina in provincia di Reggio Emilia 10 giorni dopo la sua dipartita. Stando a un primo accertamento da parte degli inquirenti, viveva da solo.

Uomo trovato morto nella provincia di Reggio Emilia: il ritrovamento

Il ritrovamento dell’anziano è avvenuto per caso. Si chiamava Roberto Pilu ed era originario della Sardegna. Stando alle testate locali, l’81enne aveva scelto di vivere da solo nella sua casa e di non farsi assistere dai servizi sociali. I dipendenti del Comune continuavano a telefonargli di tanto in tanto, anche solo per sapere come stava o se avesse bisogno di qualcosa. Notando che l’anziano non rispondeva negli ultimi giorni, gli impiegati si sono recati a casa sua.

Quando non hanno ottenuto risposta, hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno quindi forzato la porta. In seguito, i dipendenti comunali hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo era riverso sul pavimento della cucina e i soccorsi intervenuti sul posto si sono presto resi conto che non c’era più nulla da fare. Stando al medico legale intervenuto sul posto, l’anziano sarebbe morto circa 10 giorni fa, da solo. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Non è l’unico caso nel periodo natalizio

Lo scorso 26 dicembre, nel Tarantino, era stato trovato morto un 70enne di origini tedesche. Anche in questo caso, l’anziano viveva da solo nella sua casa di campagna a Manduria. In quel caso, i carabinieri erano intervenuti in seguito all’allarme lanciato da alcune persone andate a fare visita al 70enne per le feste natalizie.

Il medico legale esclude l’ipotesi di morte violenta. La sorella ha dichiarato di aver sentito il fratello l’ultima volta lo scorso 19 nvoembre, poi più nulla. Infatti, secondo un primo accertamento da parte del medico legale, l’uomo sarebbe venuto a mancare da circa un mese prima di essere ritrovato ormai privo di vita.