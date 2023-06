Mesagne, uomo trovato morto sul fondo di un pozzo: indagini in corso

Ieri pomeriggio un uomo di 67 anni è stato trovato morto in fondo ad un pozzo di Mesagne, in contrada Paolini. L’ipotesi più accreditata è quella che si tratti di un gesto volontario.

Uomo trovato morto in un pozzo a Mesagne

Il ritrovamento è avvenuto in un terreno privato situato in Via Asiago, poco distante da Via Brindisi, alle porte del comune. Il proprietario aveva notato il coperchio del pozzo spostato e anche un paio di ciabatte nei pressi. Dando un’occhiata all’interno del pozzo, a circa 7 metri di profondità ha individuato il corpo di un uomo, lanciando subito l’allarme. Sul terreno intanto si sono pian piano radunati i vicini incuriositi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Antonio Ciracì, con il vicequestore Giuseppe Massaro, gli agenti della Squadra Mobile e una squadra di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, con l’ausilio dei colleghi del personale Saf. Una volta rimossa l’acqua con una pompa idrovora, i pompieri sono scesi in fondo al pozzo e hanno recuperato il corpo esanime del 67enne. Intorno alle 21 lo hanno riportato in superficie e i sanitari ne hanno constatato il decesso.

L’assenza di segni di violenza ha corroborato l’ipotesi un gesto volontario, di cui non si conoscono le cause. Una volta identificata la salma, le forze dell’ordine hanno informato i familiari. Nel frattempo alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo che, nel primo pomeriggio, si aggirava in zona calzando un paio di ciabatte a torso nudo. Non è da escludere che possa trattarsi proprio del 67enne.