Uomo trovato morto al Parco Delle Groane: ha segni di violenza sul corpo

Mistero nel Parco delle Groane, una salma è stata rinvenuta nella mattinata di martedì a Cesate nelle vicinanze della città di Milano: indagano i carabinieri per scoprire la dinamica del mistero e identificare la vittima, il corpo presentava ferite di violenza fisica. Per ora ci sono alcune ipotesi ma gli inquirenti vogliono raccogliere maggiori indizi per far luce sul caso.

Il ritrovamento del cadavere al Parco Delle Groane

Mistero nella città di Milano: trovato un cadavere di un uomo seminudo e con segni di violenza addosso. La segnalazione è stata data nella giornata di martedì mattina nei pressi del Parco Delle Groane. Il corpo è stato notato da alcuni passanti lungo la via XVI strada, a Cesate, verso le ore 6:30. Dalla centrale operativa del 112 i cittadini hanno avvertito tempestivamente il personale sanitario e i carabinieri della Compagnia di Rho. I primi soccorsi, arrivati con l’ambulanza della Croce viola di Cesate e l’automedica di Garbagnate, hanno potuto solo che constatare la morte dell’uomo, ancora da identificare. Invece i militari, stando a quanto rivelato dal Comando provinciale di Milano, indagano a 360 gradi per scoprire chi ha commesso questo omicidio e come il corpo sia stato depositato nei pressi del parco. Sul cadavere ci sarebbero infatti segni di violenza con una concentrazione maggiore sul volto, tumefatto, e sulle gambe. Resta ancora da capire l’identità della vittima mentre non si hanno dubbi sull’etnie dell’uomo: si tratta di un nordafricano.

Il parco è tristemente noto per attività criminali

Il Parco Delle Groane è molto conosciuto dalle forze dell’ordine per le costanti attività illecite che si svolgono nei pressi e nel suo interno partendo dallo spaccio di droga che avviene quasi tutti i giorni a tutte le ore fino al più recente ritrovamenti di cadaveri. La via XVI strada, dov’è stato ritrovato il morto, collega Solaro e Garbagnate nella città di Milano.