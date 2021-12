L’uomo sul treno stasera su Rai 2: cinque curiosità sul film di stasera 6 dicembre 2021

Serata di azione stasera 6 dicembre su Rai2. Alle 21,20 arriva infatti L’uomo sul treno, thriller del 2018 di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson. Nel cast anche Sam Neill, Vera Farmiga e Patrick Wilson. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’uomo sul treno, trama e cast del film stasera 6 dicembre 2021 su Rai2

La trama ruota attorno a Michael MacCauley (Liam Neeson), un pendolare di Tarrytown che tutti i giorni si reca a Manhattan per lavoro a bordo di un treno. Un giorno però perde il lavoro e, sulla via del ritorno, viene avvicinato da una donna di nome Joanna (Vera Farmiga), che gli propone un’offerta. Centomila dollari in cambio della sua collaborazione per trovare Prynne, nome in codice di un passeggero che dovrebbe trovarsi a bordo del treno.

Quando Joanna lascia il treno, Michael, inizialmente convinto si tratti di uno scherzo, non prende la notizia sul serio, ma vinto dalla curiosità si reca nel luogo indicatogli in uno dei gabinetti, trovando parte della somma pattuita. Tentato dal guadagno, decide di non farsi coinvolgere, ma al momento di scendere dal treno riceva una busta contenente la fede nuziale di sua moglie. Se vuole rivederla viva, deve svolgere il suo incarico e seguire gli ordini di Joanna per trovare il misterioso passeggero.

L’uomo sul treno, 5 curiosità sul film stasera 6 dicembre 2021 su Rai2

L’uomo sul treno, Neeson e la morte della moglie per un incidente sugli sci

Liam Neeson, protagonista del film e ora al cinema con il suo nuovo progetto L’uomo dei ghiacci, ha dovuto affrontare una triste tragedia nel corso della sua vita. Sua moglie, l’attrice Natasha Richardson, è infatti deceduta nel 2009 a causa di un trauma cranico riportato dopo una caduta sugli sci. I due erano stati sposati per quindici anni e avevano due figli, Michael (1995) e Daniel (1996).

L’uomo sul treno, Vera Farmiga: un ricco cachet per 6 minuti

Dopo Liam Neeson, il secondo membro del cast più pagato è stata l’attrice Vera Farmiga (The Departed, Il bambino con il pigiama a righe e Tra le nuvole). Tuttavia, la donna non ha una parte di rilievo nella pellicola tanto da apparire sullo schermo soltanto per 6 minuti sui 105 totali.

L’uomo sul treno, il parallelismo con Non-Stop

La trama de L’uomo sul treno non ha brillato per originalità, tanto da assumere gli stessi tratti di un altro lavoro con protagonista Liam Neeson. Si tratta di Non-Stop, film del 2014 che vede il protagonista in viaggio (in tal caso a bordo di un aereo) alla ricerca di un passeggero che occulta qualcosa alle autorità.

L’uomo sul treno, sul set non c’è stato nemmeno un vagone

A dispetto del titolo, la produzione non ha fatto uso di alcun treno per la realizzazione delle scene. Come ricorda Imdb, ogni ciak è stato girato su un palcoscenico costruito ad hoc, mentre l’esterno paesaggistico è stato aggiunto in post-produzione grazie all’aiuto di schermi verdi e CGI.

L’uomo sul treno, gli incassi e la critica divisa

Realizzato con un budget di 30 milioni di dollari, il film ne ha incassati 119 milioni al botteghino in tutto il mondo, 36 dei quali nei soli Stati Uniti e 4 in Italia. Elogiato per la performance di Neeson, il film ha però convinto poco la critica che non ha apprezzato la troppa somiglianza con il già citato Non-Stop del 2014. Su Rotten Tomatoes il film vanta il 58 per cento di recensioni positive con un voto medio di 5,5 su 10.