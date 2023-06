Tremezzina, uomo precipitato col parapendio sopra i monti: morto in ospedale

Ieri pomeriggio un uomo di 57 anni è precipitato con il proprio parapendio nella zona del rifugio Venini sopra la Tremezzina, in provincia di Como. Resta da capire se per un errore suo oppure per un problema di volo.

Uomo precipitato col parapendio a Tremezzina

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. A quell’ora è stato dato l’allarme per segnalare che un uomo era finito con il suo parapendio nel bosco contro alcuni alberi per una manovra improvvisa. In zona sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco, il personale del 118 con l’elisoccorso, i Carabinieri ed il soccorso alpino e speleologico della stazione Lario Occidentale e Ceresio.

Dopo aver riportato diverse ferite gravi, l’uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni sono subito sembrate disperate e, dopo avergli praticato le manovre di rianimazione, gli operatori sanitari l’hanno trasportato all’Ospedale Sant’Anna di Como. Qui i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Per le indagini sono intervenuti i Carabinieri di Menaggio, che hanno interrogato un turista straniero testimone dell’accaduto. L’uomo ha riferito che il parapendio stava volando senza problemi, poi all’improvviso la vela si è attorcigliata su se stessa ed è precipitata da un’altezza di alcune decine di metri. Da chiarire le dinamiche dell’accaduto.