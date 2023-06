La Maddalena, morto l’uomo colpito da un masso fatto cadere per sbaglio dalla nipote

È terminato in tragedia l’incidente avvenuto a La Maddalena tra nonna e nipote. Infatti, l’uomo era stato colpito da un masso fatto cadere per sbaglio dalla nipotina e dopo alcuni giorni a causa delle ferite ha perso la vita. Il decesso è avvenuto questa mattina all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove era ricoverato a un’operazione d’urgenza all’addome.

La dinamica dell’incidente avvenuto a La Maddalena

Il turista lombardo di 62 anni è stato colpito da un masso mentre si rilassava in spiaggia a La Maddalena. L’uomo ha perso la vita questa mattina all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove era stato ricoverato in condizioni critiche, inoltre è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un gravissimo trauma addominale. Erano verso le 13 di ieri quando il turista, accompagnato dalla sua nipote, dopo aver fatto il bagno ed aver preso il sole in spiaggia si è spostato insieme alla bambina all’ombra di un costone per leggere un libro. La piccola bambina, stando a quanto è stato scoperto dalle indagini condotte dai Carabinieri, è salita su un masso in bilico che si è staccato dalla parete di terra colpendo il turista inerme.

I soccorsi e poi la morte del turista

L’uomo ha fin da subito riportato un gravissimo trauma addominale ed è stato soccorso dal personale del 118, allertato dalle altre persone presenti in spiaggia. I medici, dopo averlo rianimato, hanno emanato il trasferimento del paziente in elicottero d’urgenza a Olbia. Il turista è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente e le sue condizioni erano state definite disperate. I carabinieri sono intervenuti sul posto insieme al personale della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco per mettere l’area in sicurezza per effettuare i rilievi necessari per il caso. La bambina era in vacanza con il nonno ed ora è stata affidata ai Servizi sociali.