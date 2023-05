Milano, uomo morto contagiato dal fungo killer

E’ morto a Milano l’uomo contagiato dal cosiddetto fungo killer, dal nome ufficiale Candida auris. Come riportato da Adnkronos Salute, era arrivato dalla Grecia per poi essere subito ricoverato all’ospedale Sacco del capoluogo lombardo per un ictus. Secondo i risultati degli esami di laboratorio a cui è stato sottoposto, sono emerse una serie di positività, tra le quali la più indicativa è appunto quella alla Candida auris. L’uomo è morto stamattina.

L’uomo contagiato dal fungo killer è morto

L’uomo, che era entrato in ospedale qualche giorno fa, non sarebbe un caso autoctono: essendo appena tornato dalla Grecia, avrebbe il profilo del caso importato. La Candida auris, un fungo descritto per la prima volta nel 2009, era stato isolato in Giappone dall’orecchio di una donna, di qui il nome auris. Nel nostro Paese, il primo caso di infezione invasiva da C. auris è stato identificato nel 2019, seguito poi da un focolaio che ha coinvolto le regioni del Nord nel periodo pandemico 2020-2021 (dati sito Epicentro dell’Istituto superiore di sanità). Questo fungo si sta diffondendo, come riportato da Repubblica, negli Stati Uniti. A livello nazionale, negli States i casi clinici sono passati da 476 nel 2019 a 1.471 nel 2021.