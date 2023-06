Cisano, uomo di 69 anni morto per un malore mentre era in bici

Un uomo di 69 anni è morto quest’oggi a Cisano, in provincia di Bergamo, perché ha avuto un malore mentre era in bici. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è morto poco dopo l’accaduto, nonostante i soccorritori hanno tentato di trasportarlo d’urgenza in ospedale.

La dinamica dell’incidente di Cisano

Non ci sono ancora molti dettagli in merito all’incidente di Cisano avvenuto quest’oggi. Comunque, sembra che l’incidente sia avvenuto intorno alle ore 07:30 di questa mattina 1° giugno. L’uomo di 69 anni si trovava in sella alla sua bici e si stava dirigendo in centro in paese, quando improvvisamente si è sentito male. L’uomo, la cui identità è rimasta anonima, è stato vittima di un malore e poco dopo si è accasciato a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze e l’elicottero del 118, come riporta l’Eco di Bergamo. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare l’uomo, trasferendolo d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni critiche. Purtroppo, per l’uomo le condizioni erano estremamente critiche e il malore lo ha fatto spirare.

La seconda morte di un ciclista in poche ore

Il ciclista che ha perso la vita a Cisano è il secondo ad essere protagonista di una morte mentre era in sella sulla sua bici. Infatti, un incidente ha coinvolto anche un uomo di 72 anni a Caltana, frazione di Santa Maria di Sala, in Veneto. L’uomo era in sella alla sua bici ed è stato travolto da un’auto in corsa. Purtroppo, come nel caso di Cisano, anche per l’uomo investito a Caltana di 72 anni non c’è stato nulla da fare: i soccorsi hanno provato a salvarlo ma per la vittima era ormai troppo tardi.