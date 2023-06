Carmagnola, malore mentre gioca a tennis: morto un uomo di 62 anni

Un malore che non gli ha dato scampo: è morto così un uomo di 62, mentre stava giocando una partita di tennis al Polisport di Carmagnola, in via Piscina, nel pomeriggio di ieri. L’uomo si è accasciato al suolo all’improvviso davanti ai presenti. Il personale del Polisport ha immediatamente prestato i primi soccorsi, allertando in contemporanea l’ambulanza.

Carmagnola, morto un uomo durante una partita a tennis

Il personale intervenuto ha subito praticato il massaggio cardiaco, ma l’uomo non si è più ripreso. Una volta arrivati i soccorritori, il 62enne è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso alle Molinette di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno tentato di rianimarlo fino all’ultimo, ma nella notte è sopravvenuto il decesso.