Tivoli, lite in stazione: uomo di 48 anni morto investito dal treno

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato investito da un treno nella stazione di Tivoli (Roma). Il 48enne stava fuggendo lungo la massicciata quando, non accorgendosi del convoglio in arrivo, è stato travolto.

Uomo investito alla stazione di Tivoli

La tragedia è avvenuta alle 17.30 circa di ieri, mercoledì 17 maggio. La vittima, di origini romene, è stata investita da un treno della linea Roma Avezzano-Tivoli Terme, poco prima che il convoglio entrasse in stazione Bagni. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo, prima di venire travolto, stava animatamente litigando con un’altra persona. I due, infatti, si stavano lanciando dei sassi, poi la vittima si è diretta verso i binari per fuggire all’aggressore ed è così finita investita dal mezzo che stava sopraggiungendo.

L’impatto purtroppo è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. L’uomo, infatti, è morto sul colpo. Dalle prime informazioni in mano alle forze dell’ordine, pare che il litigio fosse scoppiato con il fidanzato della figlia della compagna. Ovviamente il macchinista all’interno del treno non ha fatto in tempo a vedere l’uomo ed evitare così l’impatto con il malcapitato.

Problemi sulla linea ferroviaria

Dopo l’incidente, la circolazione dei treni regionali ha subito ritardi fino a 60 minuti, con cancellazioni dei treni, rimanendo bloccata fino alle 22,30 (circa 6 ore). Questo anche per dar modo all’Autorità giudiziaria di fare tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Tivoli ma, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sono al lavoro anche gli investigatori della Polfer. La Polizia è tutt’ora alla ricerca dell’altra persona coinvolta nella lite. Si tratterebbe di un suo connazionale e la discussione finita in tragedia potrebbe essere partita proprio in casa tra parenti.