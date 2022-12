Missaglia, uomo investito sulle strisce: morto insieme al suo cane

Un uomo è morto investito mentre attraversava la strada in compagnia del suo cane in prossimità di una rotonda a Missaglia, in provincia di Lecco. L’incidente è avvenuto lungo Corso Europa martedì 27 dicembre, poco dopo le 18.30. L’uomo alla guida della Peugeot che ha travolto il pedone insieme all’animale sembra si sia accorto dei passanti solo all’ultimo momento senza riuscire a frenare. A nulla sono serviti i soccorsi: la vittima è deceduta subito dopo l’arrivo in ospedale.

Uomo investito sulle strisce pedonali a Missaglia

Secondo quanto ricostruito, il quarantaquattrenne Vincenzo Chionna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al suo cane quando un automobilista lo ha investito. L’impatto è stato molto violento tanto da scaraventare cane e padrone per oltre 20 metri. Il cucciolo è morto sul colpo, mentre il suo proprietario dopo l’arrivo in Pronto Soccorso. In attesa dei soccorsi, alcuni passanti hanno praticato all’uomo un massaggio cardiaco, ma non è servito a nulla. Trasportato all’ospedale di Merate in codice rosso, l’uomo è morto subito dopo.

Stando alle prime informazioni, l’uomo e il suo animale avrebbero attraverso la strada provinciale per passare da via Benzoino a via Rengione. Vincenzo gestiva una trattoria a Carnate ed era uscito di casa con il suo husky per una passeggiata serale e, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è avvenuto il tragico fatto. L’automobilista che guidava la piccola Peugeot non li avrebbe visti in tempo frenando solo all’ultimo.

Indagini in corso

Oltre ai soccorritori, sul luogo del sinistro sono giunte anche le forze dell’ordine che, come di consueto, hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono emersi elementi importanti che potrebbero far pensare a qualcosa di diverso da un tragico incidente.