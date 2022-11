Uomo e donna uccisi a Spinea: l’ex marito di lei trovato morto suicida

Nuova tragedia a Spinea, in provincia di Venezia: dopo l’omicidio di una donna di 41 anni, accoltellata a morte dal marito a settembre, un uomo e una donna sono stati trovati uccisi nella loro abitazione nelle stesse modalità. L’ex marito di lei, che si sospettava avesse commesso il duplice delitto, si è tolto la vita.

Uomo e donna uccisi a Spinea

Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di domenica 20 novembre. Secondo quanto ricostruito, la figlia della donna si è recata nella sua casa in via Leopardi dopo che per tutto il pomeriggio non era riuscita a contattarla. Una volta aperta la porta, si è trovata di fronte il cadavere di un uomo e ha subito chiesto aiuto al vicino di casa e allertato le forze dell’ordine. Quando i Carabinieri sono entrati nell’abitazione, hanno trovato anche il corpo senza vita della donna accanto ad un’arma da fuoco e un coltello.

Le vittime, entrambe con ferite mortali da arma da taglio, sono Vera Myrtaj, di 37 anni, e il suo compagno Flonino Merkuri, 24 anni. I due, cittadini albanesi, abitavano insieme dopo che lei si era separata dall’ex marito Viron Karabollaj da cui aveva avuto due figlie. Quest’ultimo, secondo le testimonianze di alcuni familiari, in passato aveva alzato le mani su di lei e da mesi non riusciva ad accettare che avesse deciso di lasciarlo e intraprendere una nuova relazione. Per questo, scartata l’ipotesi iniziale di omicidio-suicidio, i sospetti sono virati su di lui.

L’ex marito di lei è morto suicida

Nella notte, le forze dell’ordine si sono messe sulle sue tracce fino a quando, la mattina successiva, non l’hanno trovato morto suicida. Il rinvenimento è avvenuto in nell’azienda di Mira, centro non lontano da Spinea, dove lui lavorava. Vera abitava nel veneziano da circa otto anni e cinque anni fa aveva comprato la casetta di via Leopardi dove, dopo aver vissuto con l’ex marito, conviveva col nuovo compagno.