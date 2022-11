Uomini più ricchi al mondo, l’italiano Ferrero ha sorpassato Zuckerberg

La Nutella batte Facebook nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Giovanni Ferrero si conferma infatti il primo imprenditore italiano nella lista del Billionaires Index, con una ricchezza pari a 38,6 miliardi, superando anche Mark Zuckerberg. Il boss di Facebook è scivolato al 29esimo posto con “appena” 36,1 miliardi.

Giovanni Ferrero più ricco di Mark Zuckerberg

L’imprenditore Giovanni Ferrero è più ricco di Mark Zuckerberg. Nella classifica del Billionaires Index, che elenca gli uomini più ricchi del mondo, il padrone di Ferrero ha scalato svariate posizioni, piazzandosi al 1 novembre 2022 al 21esimo posto, con un patrimonio di 38,6 miliardi. Nel frattempo, il fondatore di Facebook è scivolato al 29esimo posto. Gli innumerevoli problemi del suo impero, oggi Meta, gli hanno fatto perdere in un anno quasi 90 miliardi, buttandolo fuori dalla top 10 degli uomini più ricchi al mondo. Finora non aveva mai abbandonato il club esclusivo.

La classifica degli uomini più ricchi del mondo

Al primo posto della classifica si conferma il fondatore di Tesla e nuovo boss di Twitter Elon Musk, con 203 miliardi di dollari. Impegnato su più fronti, al momento Musk occupa i ruoli di fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX. È anche fondatore di The Boring Company, cofondatore di Neuralink e OpenAI.

È seguito nell’elenco del Billionaires Index dal re del lusso Bernard Jean Étienne Arnault, imprenditore francese fondatore, Chairman e CEO di LVMH. La più grande compagnia transalpina controlla gran parte del mercato della moda e del lusso a livello internazionale: il suo patrimonio è di 140 miliardi di dollari.

Medaglia di bronzo invece per Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon è terzo con 127 miliardi di dollari, 7 in meno rispetto alla classifica precedente stilata da Bloomberg. Subito dopo, fuori dal podio, c’è Gautam Adani, imprenditore indiano che con 125 miliardi di dollari è il quarto uomo più ricco di tutto il mondo. Quinta posizione per Bill Gates che negli ultimi mesi ha deciso di investire in Italia, aprendo un hotel a San Pietro e mettendo nel mirino anche Palazzo Marini a Roma. il suo patrimonio è di 111 miliardi di euro stando alla classifica stilata da Bloomberg.

Seguono l’imprenditore statunitense Warren Buffett, che con 105 miliardi di dollari è il sesto uomo più ricco del pianeta, e Larry Ellison che vanta un patrimonio di 93,2 miliardi di euro. Quest’ultimo è un imprenditore e informatico statunitense, cofondatore e CTO della Oracle Corporation, una delle più grandi software house del mondo. Infine, nella top ten dei miliardari più ricchi del pianeta ci sono i due fondatori di Google. Se Sergey Brin è decimo, Larry Page occupa invece la posizione numero otto con un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari. Al nono posto si piazza Mukesh Ambani, il miliardario più ricco d’India: il suo patrimonio ammonta a 86,7 miliardi di dollari.