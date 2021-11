Uomini e Donne, morto a 39 anni l’ex cavaliere over Ravalli

Notizia sconvolgente per gli appassionati del celebre programma Uomini e donne, in onda su Canale 5. Riccardo Francesco Ravalli, ex cavaliere del trono over, è morto a 39 anni dopo un incidente stradale. Fatale lo scontro avvenuto sull’autostrada A22 del Brennero, nei pressi del casello di Reggiolo-Rolo in Emilia Romagna. Ravalli era alla guida di un furgone ed è andato a schiantarsi contro un mezzo pesante che viaggiava davanti a lui. Ancora da accertare le cause. Un tamponamento violento, che ha causato il decesso dell’uomo senza che nulla potessero fare medici e infermieri del 118. Accorso anche un elicottero proveniente da Parma. Illeso, invece, il conducente del mezzo che procedeva davanti. I vigili del fuoco hanno lavorato attentamente e parecchi minuti per poter estrarre il corpo di Ravalli dalle lamiere dell’auto. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi è che l’ex cavaliere sia stato vittima di un colpo di sonno o di un malore mentre era alla guida.

Chi era Riccardo Francesco Ravalli

Nato a Catania, Ravalli viveva attualmente a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Dopo aver fatto l’albergatore, l’uomo era diventato famoso grazie alla trasmissione Uomini e donne, a cui aveva partecipato proprio un anno fa, nel novembre 2020. Durante il programma tv ha corteggiato la dama Daniela di Napoli, con cui ha anche intrecciato una breve relazione al termine della trasmissione. Anche Maria De Filippi ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Riccardo Francesco Ravalli. Prima della partecipazione allo show televisivo, l’uomo aveva gestito lo storico albergo Casa Rossa di Montecatini. Un’esperienza non particolarmente riuscita, però, che lo aveva portato a lasciare il settore e a fare il cameriere e altri lavori, sposandosi per un periodo ad Arezzo. Luisa Anna Monti, ex dama del programma, ha voluto ricordarlo: «Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo».