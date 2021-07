Unseen Empire, le fototrappole per gli animali diventano un gioco

Riconoscere gli animali selvatici dal divano di casa, contribuendo anche alla loro sopravvivenza. È questo l’obiettivo di Unseen Empire, gioco per smartphone scaricabile gratuitamente su tutti gli store online e che fornisce l’opportunità di ammirare da vicino le specie più strane del pianeta. Scimmie, bonobo, lontre. Ci sono proprio tutti. Il gioco infatti sfrutta il vasto sistema di fototrappole (dispositivi molto diffusi nella fotografia naturalistica) piazzate dagli esperti nei vari ecosistemi con lo scopo di studiare i comportamenti degli animali. L’obiettivo del gioco è identificare l’esemplare ritratto negli scatti all’interno di un archivio che conta 250 specie e oltre sei milioni di foto.

Le immagini per il gioco ricavate da uno studio decennale

L’idea, progressivamente allargatasi, è partita dalle istantanee raccolte all’interno di uno studio decennale (attualmente in corso) condotto dal professor David Macdonald e dal suo team presso la Wildlife Conservation Research Unit dell’Università di Oxford. La ricerca, svolta nel sud-est asiatico, in realtà, nasce per fornire informazioni sulla vita dei leopardi nebulosi, specie molto schiva che oggi conta solo 10 mila esemplari in tutto il mondo. A danneggiarne la sopravvivenza sono stati soprattutto la crescente deforestazione e il bracconaggio illegale, cui si unisce l’elevato tasso di crescita dell’urbanizzazione delle aree asiatiche.

Unseen Empire, promosso dalla società Internet of Elephants, con sede in Kenya, intende incentivare le campagne di sensibilizzazione per la conservazione e la salvaguardia degli animali in via di estinzione. Come riporta la Cnn, negli ultimi decenni le specie selvatiche si sono ridotte a livello globale del 68 per cento, mentre le risorse destinate alla loro tutela si contraggono di circa 800 miliardi di dollari all’anno. «Occorre un’innovazione generale di tutte le campagne», ha detto Gautam Shah, fondatore di Internet of Elephants. «Bisogna mettersi al passo con i tempi».

Dai videogiochi le sovvenzioni per tutelare gli animali

La speranza è che, facendo leva sui videogiochi, che vantano oltre 2,8 miliardi di utenti nel mondo, questo progetto possa accendere l’interesse dei privati cittadini, inducendoli a sovvenzionare le organizzazioni impegnate nella lotta contro l’estinzione degli animali. «Se la gente non incontra mai fisicamente queste specie, è impossibile pensare che possa sposarne la causa», ha dichiarato Macdonald. «La comprensione è alla base dell’investimento».

Unseen Empire intanto ha trovato un alleato. Grande successo sta avendo infatti anche Wildeverse, altro gioco sviluppato da Internet of Elephants e definito il Pokemon Go! della fauna selvatica. Grazie alla realtà aumentata, ormai supportata da tutti gli smartphone di ultima generazione, il gioco racconta la storia della salvaguardia delle scimmie in Borneo e in Congo.