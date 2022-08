Uno di famiglia stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Alessio Maria Federici è regista del film Uno di famiglia, commedia del 2018 in prima visione su Canale 5 stasera 29 agosto alle 21,30. Durante un normale giorno di lezione, un insegnante precario salva la vita ad un suo alunno. Non sa che si tratta del rampollo di una potente famiglia criminale calabrese. Nel cast Lucia Ocone, Pietro Sermonti, Nino Frassica e Sarah Felberbaum. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Uno di famiglia, trama e cast del film stasera 29 agosto 2022 su Canale 5

La trama del film di Federici vede protagonista Luca (Pietro Sermonti), 40enne tranquillo e pacato che si guadagna da vivere come insegnante precario di dizione. Suo alunno del momento è Mario (Moisé Curia), giovane con il sogno di divenire un attore professionista. Prima di sfondare a Cinecittà, però, ha un urgente bisogno di correggere la sua inflessione dialettale. Luca non sa però che Mario è rampollo di una delle più potenti famiglie criminali della Calabria, i Serranò. Un giorno, salva la vita al ragazzo evitando che finisca sotto le ruote di un’auto in corsa proprio sotto gli occhi di Zia Angela (Lucia Ocone). Improvvisamente, i potenti Serranò si trovano in debito nei suoi confronti.

Da un giorno all’altro, le vite di Luca e della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum) cambiano radicalmente. Vi entrano a gamba tesa infatti proprio Zia Angela, da tutti conosciuta come “Angelo della Morte” e il grande “Capo Famigghia”, Peppino Serranò (Nino Frassica), l’uomo a cui nessuno riesce a dire mai di no. I rapporti fra il mite professore di dizione e gli spietati criminali causano sin da subito fraintendimenti e avvenimenti tragicomici che coinvolgeranno anche amici, parenti e colleghi del docente. Ognuno, a suo modo, scoprirà i vantaggi dell’essere, come dice il titolo del film, Uno di famiglia.

Uno di famiglia, qualche curiosità sul film stasera 29 agosto 2022 su Canale 5

Capace di far ridere in gran parte delle sue scene, come ha detto lo stesso regista a ComingSoon, Uno di famiglia intende anche animare riflessioni. Il vero significato del film è quello di ricordare le differenze di vita fra chi ha la ricchezza e il potere e chi invece ne subisce l’influenza. Volto principale della “Famigghia”, sebbene non ne sia il capo, è Lucia Ocone con la sua Angela. Per dare vita a un personaggio incapace di stringere relazioni con l’altro sesso per via del suo carattere, Ocone ha rivelato di essersi data fastidio da sola sul set, irritandosi quanto più possibile. Nel cast appare anche Neri Marcorè nella parte di un paralitico. Sbarcato in sala il 25 ottobre 2018, il film ha incassato quasi 2 milioni di euro durante la programmazione.