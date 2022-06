Uno come te – Trent’anni insieme stasera su Rai1: scaletta e ospiti di Gigi D’Alessio

Grande evento in diretta su Rai1. Stasera 17 giugno, a partire dalle 21,25, andrà in onda Uno come te – Trent’anni insieme, il concerto di Napoli con cui Gigi D’Alessio festeggia il suo primo trentennale di carriera sui palcoscenici italiani. L’artista campano farà un viaggio nella sua vita personale e professionale tramite le sue canzoni più importanti e i successi che hanno segnato un’epoca della musica partenopea. Nel racconto potrà far leva su tanti ospiti del mondo dello spettacolo, dal cinema al teatro passando ovviamente per la musica. Ci saranno infatti, tra gli altri, Amadeus, Alessandro Siani, Achille Lauro e Clementino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Uno come te – Trent’anni insieme, tutti gli ospiti di Gigi D’Alessio stasera 17 giugno 2022 su Rai1

In diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D’Alessio accompagnerà il pubblico e i telespettatori in un viaggio nella sua carriera musicale. L’artista campano ricorderà, fra aneddoti e brani, i suoi primi passi nel mondo della musica fino ad arrivare alle cinque partecipazioni al Festival di Sanremo. Spazio anche per il successo oltre i confini nazionali, con grande attenzione agli Stati Uniti e all’America Latina e agli incontri che hanno segnato il suo percorso professionale. In Uno come te – Trent’anni insieme, però, Gigi D’Alessio non sarà solo. Sul palco saranno con lui gli amici di una vita e i colleghi che hanno potuto condividere momenti indimenticabili che hanno lasciato un’impronta indelebile. Saranno coinvolte più generazioni, dagli artisti a lui contemporanei fino ai nuovi fenomeni dei social e dei ragazzini.

Il palco di Napoli accoglierà infatti Achille Lauro, LDA e Clementino, ma anche Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso ed Eros Ramazzotti. In scena anche Amadeus e Fiorello, che torneranno assieme sul palco dopo il Festival di Sanremo. Non mancheranno attori come Vincenzo Salemme, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Presenti con Gigi D’Alessio anche Andrea Delogu, Stefano de Martino, Mara Venier e Maurizio Casagrande. Infine, spazio a Massimo Alberti, Luchè, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Riccardi e Ivan Granatino.

Uno come te – Trent’anni insieme, solidarietà per i bambini dell’Ucraina

Uno come te – Trent’anni insieme sarà poi, oltre che di festa, occasione di solidarietà. Per tutta la serata infatti sarà attivo il numero verde 45592 per una raccolta fondi straordinaria della Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli. L’obiettivo è accogliere e curare i bambini con gravi patologie che giungono ogni giorno dall’Ucraina per fuggire dalla guerra. Il concerto di Gigi D’Alessio sarà anche in diretta radiofonica su Rai Radio2 con il commento live di Carolina Di Domenico ed Elena Di Cioccio. Spazio anche alle interviste dei protagonisti e ai racconti del backstage prima e dopo l’ingresso sul palco.