Università di Padova, assorbenti gratis per gli studenti nei suoi dipartimenti

«Siamo da sempre molto attenti alle esigenze di studentesse e studenti, impegnandoci nel rendere i luoghi del nostro ateneo inclusivi e accoglienti. Per questo motivo abbiamo avviato quasi due anni fa una sperimentazione che riguarda urgenze relative a un bene di primaria necessità: ora andremo a rendere strutturale e capillare la presenza dei distributori». Così Antonio Paoli, prorettore al Benessere dell’Università di Padova spiega l’iniziativa degli assorbenti gratis nell’ateneo.

Università di Padova, assorbenti gratis nei dipartimenti: la novità

Nei 32 dipartimenti dell’Ateneo sarà possibile ritirare assorbenti gratis con un gettone interno. In questo modo, le studentesse potranno ritirarli gratis in caso di emergenza. L’Ateneo è il primo in Italia a prendere questa iniziativa dopo 2 anni di sperimentazione. Nel frattempo, anche il Governo si muove, riducendo l’Iva per questo prodotto necessario dal 10 al 5 percento. Non è abbastanza, ma è qualcosa per il Codacons.

«(…) determina un risparmio medio pari a circa 0,20 euro a confezione. Considerato che una donna spende in media 126 euro all’anno per il rifornimento di assorbenti, il risparmio a consumatore non supererà i 6 euro annui» spiegano dal Codacons.

Primo ateneo in Italia a prendere questa iniziativa

Non è la prima volta che l’Università di Padova si apre a iniziative del genere. Nel dicembre 2021 era stata premiata tra i 100 atenei più sostenibili al mondo secondo la classifica UI Green Metric World University.

«È la prima volta che un Ateneo veneto conquista un risultato di questo calibro e, per giunta, su un tema a noi caro come quello delle politiche della sostenibilità. Il Veneto è della partita, come lo dimostrano i progetti presentati anche recentemente all’Expo Dubai 2020: per vincere la sfida dei cambiamenti climatici, infatti, la nostra Regione sta contribuendo alla diffusione delle energie rinnovabili, migliorando la gestione dei rifiuti e delle risorse, puntando sempre di più ad una mobilità a basso impatto ambientale» aveva spiegato allora il presidente della Regione Luca Zaia.