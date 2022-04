Univerisità, La Sapienza è la migliore al mondo per gli studi classici

La Sapienza completa il bis e si laurea – è il caso di dirlo – per il secondo anno consecutivo come la migliore università al mondo per gli studi classici. Un primato certificato dal QS World University Ranking by Subject 2022, la classifica relativa ai migliori programmi di studio universitari del pianeta. L’ateneo romano ha conquistato l’anno scorso la prima posizione, scostando dal primo gradino del podio Oxford. Quasi un controsenso per il sistema universitario italiano: mentre gli atenei non riescono a rientrare nei primi 100 al mondo, in discipline e programmi migliorano e competono con le grandi strutture americane ed europee.

Italia settima per numero di posti in classifica

Nel ranking stilato dalla QS, l’aziende inglese Quacquarelli Symonds specializzata nell’analisi dell’educazione universitaria, l’Italia scala la classifica e si porta al settimo posto tra le nazioni del pianeta per numero di posti in graduatoria. Al fianco del primato de La Sapienza, infatti, c’è anche il Politecnico di Milano, che ha ben due dipartimenti tra i primi dieci nelle categorie Arte e Design e Architettura. L’ateneo milanese si piazza rispettivamente al quinto e al decimo posto, mentre la Scuola Normale di Pisa sale al sesto per gli Studi classici & Storia antica. Altri quattro dipartimenti italiani debuttano nelle varie top 50: c’è La Sapienza per Gestione delle biblioteche e dell’informazione; ancora il Politecnico di Milano con Ingegneria mineraria; poi Pisa in Veterinaria e la Cattolica con Studi classici & Storia antica.

Le top 10 italiane per posti in classifica

Sono 56 le università italiane inserite nei ranking QS, per un totale di 507 piazzamenti. Guardando alla top 10 degli atenei del Paese, cioè quelli che hanno conquistato più posizioni, c’è Bologna in testa, seguita da La Sapienza, il Politecnico e la Statale di Milano, poi Padova, Torino, Pisa, la Cattolica, Cà Foscari e Federico II. Poi c’è anche il piccolo record dell’università Luiss, che è quella in Italia ad aver guadagnato più posizioni: ben 46, grazie al corso in studi commerciali e di gestione. L’università di Bologna è al primo posto perché rientra nella classifica delle migliori 100 al mondo in 25 discipline diverse, in sei è nella top 50.