Università, al Sud si rischia la chiusura: pesa il calo demografico

Il calo demografico che si regista ormai da anni nel Sud Italia rischia di far chiudere anche le università. Un processo che riguarda tutta Italia e che, secondo la società di consulenza Talents Venture, potrebbe gravare soprattutto sul Mezzogiorno. Tutto parte dal calo delle nascite, a cui si somma anche il fenomeno migratorio che dal Sud vede migliaia di giovani ogni anno partire verso il Nord Italia o gli altri Paesi europei. E così la società specializzata in istruzione universitaria spiega che entro il 2040 serve un’inversione di tendenza per non incappare nella chiusura di numerosi atenei.

Talents Venture: «Sistema universitario minacciato»

Lo studio si focalizza soprattutto sul Sud proprio a causa dell’alto numero di potenziali studenti che ogni anno lasciano la propria terra. Un fenomeno che rischia di «creare veri e propri atenei fantasma, università che, rimaste a presidio dei territori, potrebbero essere frequentate solo da chi ci lavora». Talents Venture nel suo rapporto spiega: «Il declino demografico minaccia tutto il sistema universitario». L’amministratore della società, Giorgio Bianchi, sottolinea inoltre che «le quindici sedi didattiche presenti nei territori che registreranno il declino demografico più severo sono tutte nel Mezzogiorno».

I dati: il 18 per cento dei corsi nel 2021-2022 aveva 20 iscritti

Sono Sardegna, Basilicata e Puglia le Regioni che rischiano di più, perché le previsioni parlano di una riduzione di popolazione rispettivamente del 34, del 33 e del 32 per cento complessivo. I dati inseriti nel rapporto parlano di 6 sedi universitarie con meno di 100 iscritti al primo anno già nel 2021-2022. E nello stesso anno accademico in Italia si è registrato un 18 per cento di corsi di laurea con 20 iscritti o meno. Nel Mezzogiorno si ipotizza che nel 2040 ci saranno appena 414 mila potenziali studenti nella fascia 18-21, contro i 703 mila del 2010. E le situazioni peggiori sono in Basilicata, Sicilia e Molise.

Anche Napoli tra gli atenei che rischiano

Lo studio di Talents Venture si concentra poi sugli atenei e ne evidenzia cinque tra quelli che, secondo le previsioni, «conosceranno una riduzione tra il 15 per cento e il 24 per cento entro il 2030». Si tratta della Enna Kore, della Federico II di Napoli, del Sannio e delle università di Basilicata e Foggia. Si contano gli immatricolati considerati «in sede», provenienti cioè dal territorio di appartenenza della stessa università. Ma le riduzioni toccheranno anche il Centro-Nord, a causa del calo demografico. I fuori sede alla Sapienza, per citare uno degli atenei più famosi d’Italia, potrebbero far registrare una diminuzione del 6 per cento.