Università di Cagliari, nuovo crollo: cede soffitto negli uffici Erasmus

Nuovi crolli all’Università di Cagliari con l’edificio che sembra non trovare pace. Infatti, durante i controlli è crollata una parte del soffitto degli uffici Erasmus e per questa ragione dovranno esserci nuovi accertamenti per la struttura.

Il nuovo crollo all’Università di Cagliari

Nuovi problemi per l’Università di Cagliari, visto il soffitto in cartongesso negli uffici Erasmus è crollato parzialmente. Al momento della caduta del soffitto erano presenti due dipendenti che svolgevano le mansioni negli uffici, entrambi sono intatti perché sono riusciti a schivare i calcinacci caduti. Dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, tutti i dipendenti sono stati mandati a casa e l’area è stata chiusa in attesa di risposte dall’ufficio tecnico dell’Ateneo. Si tratta del secondo episodio spiacevole a distanza di tre giorni dal crollo totale dell’edificio della facoltà di lingue.

Dopo il secondo crollo all’Università di Cagliari, la direzione ha pubblicato un avviso a tutto il personale chiedendo esplicitamente che nessuno si rechi nella struttura. Dal comunicato si legge: «A seguito della segnalazione relativa al distacco di una piccola porzione di cartongesso posizionata all’intradosso del solaio di un locale ubicato presso gli uffici ‘Ismoka’ di Via San Giorgio 12, si interdice temporaneamente l’accesso a tutto il personale al suddetto locale e a quello soprastante fino a successiva comunicazione da parte della Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti».

Cresce la rabbia mentre continuano le indagini

Dopo l’ennesimo episodio all’Università di Cagliari, continua a crescere la rabbia di alcuni dipendenti. Per fortuna ancora una volta è stata sfiorata la tragedia. Un episodio che mette ancora più rabbia perché accaduto a meno di tre giorni dal crollo dell’edificio che ospita la facoltà di Lingue. Lo scorso evento è stato molto più grave ma è successo di sera, invece questo evento è accaduto poco dopo le 9, in pieno orario lavorativo e con dipendenti presenti.

Le indagini continuano e nel mirino del pm ci sono il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell’Ateneo Aldo Urru, la dirigente del settore Investimenti, Manutenzione immobili e Impianti Antonella Sanna e Agostino Zirulia del settore Investimenti e Manutenzioni edilizia e impianti.