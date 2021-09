Inchiesta Unitalsi, si aggrava la posizione di Pinna e Trancalini

C’è anche la segretaria della sezione romana Cristina Maddaluni tra gli indagati per lo scandalo che ha colpito Unitalsi, l’associazione cattolica che si occupa del trasporto dei malati in pellegrinaggio a Lourdes e santuari internazionali.

Inchiesta Unitalsi, coinvolta anche l’ex segretaria

L’accusa per lei è quella di riciclaggio. La cinquantenne sarebbe responsabile di aver girato sui conti privati degli ex presidenti Unitalsi Alessandro Pinna ed Emanuele Trancalini denaro che sarebbe dovuto servire a finanziare i viaggi dei pellegrini. In realtà quei soldi sono stati usati per costruire una lussuosa villa in Sardegna e per condurre una vita lussuosa e sfrenata.

L’accordo di patteggiamento a un anno e undici mesi per la segretaria Unitalsi è conseguenza delle dichiarazioni fornite al giudice dell’udienza preliminare, al quale ha raccontato quanto accaduto, confermando in aula il suo operato e il coinvolgimento dei due ex presidenti.

Unitalsi, come funzionava il riciclaggio

Il totale delle somme girate dalla segretaria è stato di 33.750 euro. A proposito di Pinna e Trancalini la donna ha dichiarato: «Vestivano sempre con abiti firmati Avevano orologi di lusso ed effettuavano viaggi in località esclusive come è successo più volte a Dubai e ai Caraibi. Mi fidavo di Pinna perché mi è stato vicino nei momenti difficili della mia vita. Diceva che quei soldi servivano per l’Unitalsi. Ora ho capito che volevano solo appropriarsene».

Secondo l’accusa la segretaria fino al 2018 avrebbe versato assegni dell’Unitalsi sul suo conto corrente, per poi prelevarli e consegnarli in contanti a Pinna e Trancalini, che sarebbero riusciti a sottrarre in totale all’associazione oltre un milione di euro.

Il Giudice per le udienze preliminari emetterà il verdetto il 4 ottobre. Pinna è stato presidente dell’associazione cattolica fino al 2015 e ora è presidente del Collegio sindacale della Asl di Rieti. Trancalini è stato il suo successore a capo della sezione romana. Adesso entrambi rischiano pene che possono superare gli 8 anni di reclusione.