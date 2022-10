L’unità segreta dell’esercito russo responsabile degli attacchi missilistici in Ucraina

È ancora fresco il ricordo degli attacchi missilistici russi sferrati contro Kyiv, Leopoli e altre città ucraine il 10 e l’11 ottobre. Aree residenziali, parchi giochi e infrastrutture sono stati rasi al suolo, almeno 20 civili sono rimasti uccisi, più di 100 i feriti. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani li ha definiti senza mezzi termini crimini di guerra.

L’unità segreta all’interno del Centro di calcolo principale delle Forze Armate

Ma chi ha puntato le testate contro obiettivi civili? Un’unità segreta all’interno del Centro di calcolo principale delle Forze Armate, istituzione fondata nel 1963 che ufficialmente si occupa di fornire servizi informatici all’esercito. Qui sono operativi almeno 30 ingegneri militari, molti dei quali con alle spalle studi nell’IT o esperienze da sviluppatori di giochi per computer. Un’inchiesta congiunta di The Insider, Bellingcat e Der Spiegel ha confermato il loro coinvolgimento nell’uccisione di civili in Ucraina.

L’identikit dei ‘cecchini’: ingegneri, militari ed ex designer di giochi per computer

I missili da crociera Kalibr (3M-14), R-500 (9M728) e Kh-101 sono considerati da Mosca armi di alta precisione destinate esclusivamente a obiettivi militari. Tuttavia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina questi missili a lungo raggio hanno ripetutamente raso al suolo infrastrutture ed edifici civili. Come è stato possibile? O la traiettoria non era pre-programmata, o il bersaglio era stato deciso in base a informazioni errate oppure l’uccisione dei civili era il vero obiettivo del Cremlino. In ogni caso si è di fronte a crimini e criminali di guerra. Per individuare quale sia la struttura dell’esercito responsabile degli attacchi, le tre testate hanno analizzato i dati di migliaia di laureati nei principali istituti militari russi specializzati in scienza missilistica e designazione dei bersagli, in particolare l’Accademia militare delle forze missilistiche strategiche vicino a Mosca e l’Istituto di ingegneria navale di San Pietroburgo. Alcuni studenti, dopo la laurea, sono stati assunti proprio dal Centro di calcolo. Tra questi molti avevano precedentemente prestato servizio militare come ufficiali o ingegneri navali della marina, altri avevano lavorato nell’IT delle aziende, altri ancora avevano un passato di designer di giochi per pc.

La struttura fa capo al generale Baranov e al colonnello Bagnyuk

L’indagine è partita dai metadati delle conversazioni telefoniche del responsabile del centro, il generale Robert Baranov. Dal 24 febbraio alla fine di aprile, prima di ogni lancio Baranov ha ricevuto chiamate da un numero del Centro, quello del colonnello Igor Bagnyuk. A sua volta Bagnyuk era in contatto con più di 20 ingegneri militari e specialisti informatici della stessa struttura. Sulla base di queste chiamate ripetute, i giornalisti hanno ricostruito una squadra di 33 ingegneri militari che riferiscono a Bagnyuk. Non solo. Il lancio di ogni tipo di missile è correlato a un preciso gruppo di tecnici. In altre parole, l’unità del Centro è composta da tre squadre, ognuna delle quali programma le traiettorie di volo di uno specifico tipo di missili ad alta precisione: lo ZM-14 (Calibre), il 9M728 (o R-500) e il Kh-101.

Da allevatore di maiali a idraulico e fioraia: le ‘coperture’ degli ingegneri

The Insider ha contattato i numeri telefonici degli ingegneri di cui aveva recuperato le foto in uniforme. Tutti però, sebbene abbiano confermato di essere gli intestatari delle utenze, hanno negato di lavorare per il Centro o di avere qualcosa a che fare con i bombardamenti in Ucraina. Sergey Vladimirovich Ilyin, per esempio, ha detto di essere un semplice idraulico. Il tenente Artem Vedenov ha affermato di lavorare in un allevamento di maiali. Il capitano Yuri Nikonov si è presentato come autista di autobus. Il maggiore Ivan Popov ha detto che stava imparando a programmare in Python. Mentre la tenente Ekaterina Chugunova sarebbe una fioraia. Solo uno degli ingegneri contattati dietro anonimato ha fornito alcune informazioni circa la reale attività dell’unità.

Il capo dell’unità è un veterano della Siria

Il colonnello Igor Bagnyuk, responsabile dell’unità, è nato nel 1982 a Riga e nel 2004 si è laureato all’Accademia delle forze missilistiche strategiche nella sede di Serpukhov, specializzandosi in sistemi informativi per missili. Dopo aver prestato servizio nell’aviazione, nel 2010 è stato trasferito al Centro. Tra le altre cose è stato insignito della medaglia al valor militare per la partecipazione all’operazione militare in Siria dove a partire dal 2015 la Russia ha utilizzato missili guidati (come durante gli attacchi ad Aleppo nel 2016). Bagnyuk non è l’unico ingegnere della squadra a essersi distinto in Siria. In una foto pubblicata dal Cremlino di un incontro tra Vladimir Putin e Bashar al-Assad a Damasco nel gennaio 2021 presso il centro di comando militare russo in Siria, compare il maggiore Andrei Ivanyutin che, da quando è cominciata la guerra in Ucraina, si è tenuto in stretto contatto proprio con Bagnyuk.