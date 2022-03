L’Unione europea sfida il fast fashion con una strategia green e sostenibile

La fine del fast fashion potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. Secondo quanto riportato dalla Bbc, infatti, l’Unione europea ha intenzione di presentare una serie di proposte finalizzate allo stop della moda usa e getta e alla diffusione di abiti realizzati con tecniche sostenibili e tessuti duraturi e riciclabili.

In cosa consiste la strategia dell’Unione europea che punta alla sostenibilità

La strategia prevede un monitoraggio dettagliato dei meccanismi di produzione e confezionamento degli indumenti, con un’attenzione particolare per l’utilizzo finale, il design e le prospettive di riciclo. Le aziende dovranno garantire, attraverso una serie di test e certificazioni, che i loro articoli siano effettivamente eco-friendly e resistenti. Ma non solo. Saranno tenuti a fornire ai consumatori anche un vademecum puntuale dei passaggi da seguire per ripararli, facendoli tornare come nuovi o, in casi estremi, convertirli in altro per evitare di disperdere scarti preziosi e riutilizzabili.

«Le regole stabilite dalla Commissione europea puntano a spingere sempre di più il commercio di indumenti green, realizzati con stoffe e procedimenti che non inquinino», ha spiegato Iona Popescu, responsabile dell’associazione ambientalista Environmental Coalition on Standards, «in sostanza, prodotti che possano essere indossati molteplici volte e non sfoggiati in una sola occasione e poi gettati via perché già sdruciti o rovinati». Ecco perché, tra slogan e campagne che, fino a oggi, non hanno dato i risultati sperati, l’UE ha deciso di stabilire in maniera univoca i materiali ammessi sul mercato europeo. Una direttiva che potrebbe essere applicata anche all’elettronica e ai mobili nel contesto di un’iniziativa nota come SPI, Sustainable Products Initiative.

Tutti i numeri dell’inquinamento dell’industria tessile

Secondo i report dell’Agenzia europea dell’Ambiente, oggi meno dell’1 per cento dei vestiti nel mondo viene riciclato. E in Europa, l’acquisto e l’utilizzo sconsiderato di giacche, maglie e pantaloni ha un impatto sul pianeta e sul clima inferiore soltanto a quello del cibo, dei trasporti e del settore immobiliare. Per ogni cittadino, infatti, l’industria tessile consuma nove metri cubi di acqua, 400 metri quadri di terra, 391 chilogrammi di materia prima, producendo una quantità di emissioni di carbonio pari a circa 270 chilogrammi. «Questo piano d’azione potrebbe dare l’input alla definizione di una legislazione ad hoc anche al di fuori dei confini europei», ha aggiunto Tamara Cincik, membro del think tank Fashion Roundtable, «i brand dei Paesi che non fanno parte dell’Unione, come per esempio il Regno Unito, devono tenere gli occhi aperti e non perdere di vista questi diktat perché l’Europa rimane comunque uno dei partner commerciali di punta nel settore dell’industria della moda e, inevitabilmente, queste norme finirebbero per avere conseguenze anche sui loro affari».