L’UE approva il pacchetto da 200 milioni per il turismo in Italia

Una boccata di ossigeno per il settore turistico italiano. La Commissione europea ha, infatti, approvato lo schema da 200 milioni di euro a sostegno delle imprese attive nel settore turistico-ricettivo colpite dall’epidemia Covid.

I numeri della crisi del turismo in Italia

Federalberghi ricorda che a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, nel 2020 sono andate perse 228 milioni di presenze (-52,3% rispetto al 2019), con un calo di fatturato del settore ricettivo pari al 54,9%.

Nei primi otto mesi del 2021 le presenze totali sono state 123 milioni in meno rispetto a quelle dello stesso periodo del 2019 (-37,3%).

Ad agosto 2021 nel comparto ricettivo sono andati persi circa 24 mila posti di lavoro temporanei. Nonostante il blocco dei licenziamenti, nel 2020 sono spariti quasi 20 mila occupati a tempo indeterminato.

A chi spettano i 200 milioni dell’UE

La misura europea è stata approvata nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. L’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e l’importo per beneficiario sarà calcolato in base al suo fatturato nel 2019 e su base forfettaria. Lo scopo della misura è mitigare le improvvise carenze di liquidità che queste aziende stanno affrontando a causa dell’epidemia e delle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare.

La Commissione ha riscontrato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto non supererà 1,8 milioni di euro per beneficiario. La sovvenzione sarà concessa entro il 31 dicembre 2021.

Garavaglia: «bene gli aiuti dall’UE»

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha espresso apprezzamento per la decisione della Commissione europea di derogare al regime degli aiuti di Stato e di autorizzare l’utilizzo di 200 milioni di euro a sostegno della liquidità delle imprese recettive colpite dalla pandemia. La richiesta di deroga era stata avanzata a Bruxelles dal ministero del Turismo a metà agosto.

«La Commissione ha condiviso con il governo italiano» ha osservato il ministro «l’urgenza di intervenire a favore delle strutture alberghiere, finora escluse da interventi diretti. Un chiaro segno di responsabilità che il ministero del Turismo aveva anticipato con un proprio decreto a ridosso di Ferragosto». Il sostegno autorizzato dalla Commissione Ue rientra fra quelli previsti dal Temporary Framework e prevede aiuti diretti fino ad un massimo di 1,8 milioni per operatore.