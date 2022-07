Unicredit, l’ad Orcel pronto ad assumere anche la guida del mercato italiano

Giro di valzer in casa UniCredit. Andrea Orcel, amministratore delegato del Gruppo dal 2021, è pronto a prendere il posto di Niccolò Ubertalli, “head of Italy” dallo scorso anno. Secondo rumors insistenti, infatti, il banchiere di origini romane starebbe infatti per assumere la guida del mercato italiano, continuando allo stesso tempo a ricoprire quello di amministratore delegato.

Orcel potrebbe avere al suo fianco il veterano Remo Taricani

Con un passato in Merrill Lynch a Londra prima, e in UBS Investment Bank dopo, Orcel sembra essere l’uomo giusto al momento giusto (come si dice in genere in questi casi). Una sorta di traghettatore che, al contrario di Caronte, scorterà la parte di business italiano verso orizzonti migliori (si spera). Tutti confidano in lui – e nelle sue riconosciute qualità e abilità – per continuare il processo di crescita e rafforzamento dell’istituto in Italia. Sembra che in questo ruolo Orcel sarà coadiuvato dal ‘veterano’ Remo Taricani in qualità di Deputy Head of Italy. L’inserimento del job title “Head of Italy” tra le competenze dirette dell’amministratore delegato ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione che UniCredit ha intrapreso nel nostro Paese attraverso il nuovo piano strategico Unlocked. Un processo che però potrebbe richiedere mesi prima di essere pienamente operativo. Quali saranno le motivazioni ufficiali che darà la banca di Piazza Gae Aulenti? Di sicuro Orcel è chiamato a raggiungere gli obiettivi che l’istituto si è dato nel suo ultimo piano industriale al 2024. Con una grande ambizione: trasformare Unicredit nella banca del futuro a livello europeo.