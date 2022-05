Russia: restrizioni a conti italiani in Unicredit e Intesa Sanpaolo

La Banca Centrale della Russia avrebbe imposto nuove temporanee restrizioni per le imprese, consolati e cittadini italiani con conti presso le controllate locali degli istituti di credito UniCredit e Intesa Sanpaolo. Lo riporta Bloomberg. La risposta di Mosca ad analoghe misure applicate dall’Unione europea ai cittadini russi in seguito all‘invasione dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio.

Le limitazioni saranno in vigore per almeno un anno

A partire dal 25 maggio, per un periodo di un anno, le imprese italiane e le persone con passaporto italiano che hanno conti presso le controllate russe delle due banche non potranno prelevare fondi senza l’autorizzazione della direzione locale. Sarà inoltre interdetta l’apertura di nuovi conti. La Banca centrale guidata da Elvira Nabiullina, sottolinea Bloomberg, avrebbe posto anche limitazioni dei bonifici gestibili da conti superiori a 100 mila euro (107.360 dollari) o l’equivalente in altre valute, senza però specificare le soglie di riferimento. Sarebbe stata prevista un’esenzione per i cittadini italiani con il permesso di residenza russa. La Banca centrale russa, interpellata da Bloomberg, non ha commentato e nessuna conferma o smentita è giunta da parte di Unicredit e di Intesa.

La presenza di Unicredit e Intesa in Russia

In Russia Intesa Sanpaolo è presente con un istituto locale da 28 filiali e 976 dipendenti ed è anche l’unica banca italiana in Ucraina con Pravex Bank (45 filiali, 780 dipendenti e attività per 0,3 miliardi di euro). Invece, in Russia Unicredit conta 4 mila dipendenti in 79 filiali.

LEGGI ANCHE: Le banche italiane tra le più esposte in Russia