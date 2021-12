UniCredit al fianco delle imprese con Easy Pack

Lo sguardo di UniCredit è sempre più rivolto alle imprese. Il gruppo bancario italiano, che opera a livello internazionale, continua ad ampliare i servizi rivolti a micro, piccole e medie imprese grazie ad Easy Pack. Si tratta di un pacchetto di servizi integrati che punta a raggiungere svariati obiettivi per allargare i confini delle imprese italiane e per amplificare i canali di vendita dei loro prodotti.

Easy Pack: gli obiettivi di UniCredit

Con Easy Pack, UniCredit vuole porsi al fianco della propria clientela, fornendo servizi che possano agevolarne la crescita sui mercati internazionali attraverso la digitalizzazione. Gli obiettivi sono chiari e molteplici. Il gruppo bancario offre infatti alle imprese diverse soluzioni studiate per accedere in maniera semplice, economica ed integrata alla vendita online, sia B2B che B2C, aumentando il proprio giro d’affari e raggiungendo buyer in tutto il mondo direttamente dalla propria sede: UniCredit guarda al digitale e sa che per la crescita delle imprese bisogna trovare le giuste soluzioni, tanto nel business dei prodotti transazionali all’estero quanto nel digital acquiring.

Easy Pack: le transazioni con l’estero passano da Easy Export

Il primo dei servizi creati da UniCredit in tal senso risale al maggio 2018. Si chiama Easy Export ed è una delle soluzioni previste all’interno di Easy Pack. In tre anni e mezzo, tra il gruppo bancario e le imprese di vari settori sono stati sottoscritti ben mille 300 contratti. Le aziende che hanno scelto Easy Export hanno ampliato i propri confini commerciali in tutto il mondo, grazie allo sviluppo dell’E-Commerce B2B, generando una incredibile crescita dei volumi transazionali esteri. Una crescita, quella dei partner UniCredit, che non è stata intaccata dalla pandemia, che invece ha riguardato molte imprese in tutto il paese. Ciò è stato possibile grazie all’accordo con partner di eccellenza come Alibaba.com, piattaforma leader nel mondo per l’e-commerce B2B e parte del Gruppo Alibaba, con un bacino di 20 milioni di buyers attivi in oltre 190 Paesi e Var Group – player per la digitalizzazione e i processi IT.

Easy Pack: nel 2020 nasce Easy Ecommerce, la vetrina online delle imprese

Sotto l’impulso ricevuto dal grande successo di Easy Export è nato, in pieno lockdown, Easy Ecommerce. Si tratta della seconda soluzione che UniCredit offre alle imprese, per lo sviluppo di soluzioni E-Commerce B2C. Un mercato, quello delle vendite on-line, che presenta ampi spazi di crescita dal momento che solo il 30 per cento delle imprese italiane ha un sito E-Commerce e solo il 10 per cento vende effettivamente online. Così il gruppo bancario, in collaborazione con Google, ha dato vita a un negozio online pensato per piccole, micro e medie imprese commerciali. Si tratta di un vero e proprio sito «plug and play», per aumentare la visibilità dell’impresa e vendere direttamente online i propri prodotti a clienti in tutta Italia e in Europa. Dalla sottoscrizione del contratto, scegliendo Easy Ecommerce, in appena 7 giorni le PMI potranno avere un nuovo sito E-Commerce “chiavi in mano”, personalizzato sulla base delle esigenze dell’impresa e del settore di appartenenza. Un servizio semplice e innovativo, molto apprezzato dalla clientela. Grazie alla collaborazione con Google, infatti, le aziende potranno beneficiare di numerosi servizi per potenziare e promuovere il loro business online. Un team specializzato nell’uso di piattaforme Google aiuterà infatti le PMI clienti ad aumentare la visibilità del sito E-Commerce e a cogliere nuove opportunità di business utilizzando le piattaforme Google Ads, Google My Business e Google Analytics.