Lunghe corna dritte, macchie bianche sul viso e una massa corporea fra 80 e 100 chilogrammi. Il saola, noto come unicorno asiatico, è uno degli animali più misteriosi del pianeta, tanto che fino al 1992 non se ne sapeva ancora nulla. In trent’anni è stato avvistato una manciata di volte e solo tramite fototrappole. Nessun biologo è mai riuscito a vederne uno dal vivo in natura. Oggi gli scienziati sono alla sua disperata ricerca, sperando così di tutelarlo e salvarne la specie dall’estinzione.

Il saola fu scoperto in Vietnam nel 1992 grazie ad alcune ossa

Il saola è apparso su libri ed enciclopedie solo trent’anni fa. A scoprirlo nel 1992 il biologo Do Tuoc. Lo scienziato, durante una ricerca nella riserva naturale di Vũ Quang, nel Vietnam centro-settentrionale, si imbatté in due teschi e un paio di corna appartenenti a un animale fino ad allora ignoto. Successivamente, ne sono stati raccolti altri venti oltre a una pelle completa e, nel 1993, i test hanno rivelato che si trattava di una nuova specie appartenente ai bovidi.

Inizialmente, gli scienziati scelsero il nome Vũ Quang Ox in riferimento alla sua provenienza. Il termine saola, scientificamente chiamato Pseudoryx nghetinhensis, significa corna affusolate e deriva dalla lingua del Laos. La scienza ha salutato subito la scoperta come una delle più sensazionali del secolo, ma ha portato alla nascita di un bracconaggio frenetico in tutta la nazione. Oggi, si ritiene che la popolazione di unicorni asiatici si sia dimezzata per colpa della caccia intensiva, volta al consumo della carne come pietanza prelibata. Nonostante gli sforzi per porre un freno alla pratica, il bracconaggio non conosce limiti. «Migliaia di persone usano le trappole, tanto che la foresta sulle montagne Annamite ne è invasa», ha detto al Guardian Minh Nguyen, dottorando della Colorado State University. «Anche grandi mammiferi e uccelli ne stanno pagando le conseguenze».

Si stima che in natura siano presenti 100 esemplari di unicorno asiatico

Nel 2001, gli esperti stimarono la popolazione dei saola in un numero compreso fra 70 e 700 esemplari. Oggi, potrebbero non superare le 100 unità, tanto da essere già dal 2006 nella lista rossa IUCN come specie a rischio estinzione. L’ultima fotografia dell’animale risale al 2013 nel Vietnam centrale, a 15 anni di distanza dal precedente avvistamento. Da allora, gli abitanti dei villaggi ne segnalano la presenza nel parco nazionale di Pu Mat in Vietnam e nella provincia di Bolikhamxay, in Laos.

Dal 2006 è attivo il Saola Working Group, associazione con l’obiettivo di trovare gli ultimi esemplari in natura per un programma di riproduzione in cattività. Gli esperti sono al lavoro sia in Vietnam sia in Laos, ma l’animale continua a sfuggire alla loro ricerca. Tra il 2017 e il 2019, l’SWG ha piazzato 300 fototrappole nelle 11 miglia quadrate dell’area nazionale protetta di Khoun Xe Nongma in Laos. Nessuno fra i milioni di scatti ha catturato un unicorno asiatico. «Dobbiamo intensificare gli sforzi in termini di scala e intensità se vogliamo salvare questa specie dall’estinzione», ha affermato Nerissa Chao, direttrice della IUCN SSC Asian Species Action Partnership.

La Saola Foundation sta cercando tracce tramite i cani

Una nuova associazione, la Saola Foundation, ha deciso di utilizzare i cani per rilevare i segni di saola grazie all’olfatto. L’analisi delle eventuali tracce è poi opera del Molecular Laboratory della Wildlife Conservation Society di New York. «Ci troviamo in un momento delicato», ha concluso Robichaud, presidente della fondazione. «Sappiamo come salvare questo animale, probabilmente sul pianeta da oltre 8 milioni di anni. Abbiamo solo bisogno del sostegno di tutti».