L’Unicef lancia il manifesto per i giovani influencer: ecco i 6 punti contro l’hate speech

Unicef Italia celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani con una proposta insolita. Dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia arriva il manifesto per «l’influencer socialmente impegnato». Si tratta di un documento nato dalla collaborazione con un team di ricercatori dell’Università di Urbino, che propone un’agenda di 6 punti. Si rivolge a ragazzi e ragazze che, si legge, «utilizzano in modo consapevole i social media per il contrasto all’hate speech». Unicef ha organizzato l’iniziativa nell’ambito della campagna OPS! – La tua Opinione, oltre ogni Pregiudizio, contro gli Stereotipi! e con essa vuole cambiare il modo di fare comunicazione. Deve essere «corretta e contro stereotipi e pregiudizi», per questo coinvolge i giovani influencer già attivi sul tema.

Unicef Italia: il manifesto per l’influencer socialmente impegnato

Unicef vuole cambiare il modo di fare comunicazione e per farlo tenta (e c’è già riuscita) di coinvolgere i giovani influencer che quotidianamente combattono contro razzismo, odio e discriminazione. La richiesta è di sviluppare una serie di messaggi in linea con i punti del Manifesto, diffusi in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Da qui delle vere e proprie indicazioni pratiche su come costruire «profili e messaggi di impatto». Tutto in 6 punti, sviluppati da Unicef e dall’Università di Urbino.

Unicef: i sei punti del manifesto

Valori, obiettivi, contenuti, toni, linguaggio e profilo. Si articola in questi sei punti principali il manifesto per gli influencer diffuso da Unicef. Nello specifico, sui valori il documento parla dell’importanza di mantenere «la propria integrità e non rinunciare a parlare di razzismo per paura di perdere i followers». L’obiettivo è informare, sensibilizzare e agire concretamente. Sui contenuti il manifesto sottolinea di essere «espliciti, chiari e diretti», mantenendo toni «costruttivi e non aggressivi». Il linguaggio deve essere semplice, facile da capire e in grado di raggiungere tutti i propri followers mentre il profilo ha una sola regola: essere lineare e costante.