Unicef lancia l’allarme: in Afghanistan aumenta la vendita di bambini

Bambini venduti per cibo, denaro, pecore o terre. L’Unicef denuncia un aumento spropositato in Afghanistan di bambini diventati merce di scambio e di bambine date in sposa. Un fenomeno che riflette la crisi umanitaria vissuta dal paese afghano, dove secondo l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura sono più di 18 milioni gli afghani che ogni giorno non riescono a mangiare.

Afghanistan is fast becoming the world’s largest humanitarian crisis.

-1 in 2 people do not know where their next meal is coming from

-1 in 4 pregnant women and 1 in 2 children are malnourished

-1 in 2 people need humanitarian aid to survive

This catastrophe can be prevented. pic.twitter.com/JKCk6ABIfJ

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 24, 2021