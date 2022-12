Ucraina, l’Ungheria blocca l’accordo sul pacchetto di aiuti a Kyiv

Martedì il governo ungherese di Viktor Orban ha bloccato l’accordo su un pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro per l’Ucraina, costringendo la Commissione europea e gli altri Paesi Ue a cercare una soluzione alternativa per garantire a Kyiv i fondi per il prossimo mese. La Commissione, ha dichiarato il commissario al Bilancio Johannes Hahn, esaminerà come «trovare una soluzione per l’Ucraina già a partire da gennaio». Ciò comporterebbe, come fa notare Politico, un’operazione simile alla cosiddetta cooperazione rafforzata, un percorso legale per evitare i veti, hanno spiegato alcuni funzionari Ue. Questa ipotesi però richiederebbe ai Paesi membri di fornire garanzie di bilancio nazionali che, in alcuni casi, necessitano dell’approvazione parlamentare. I tempi così si allungherebbero.

Il ricatto di Orban all’Ue

Orban ha deciso di tenere la linea dura, usando il voto sugli aiuti all’Ucraina come merce di scambio per assicurarsi la quota di fondi Ue per la ripresa. Soldi bloccati da Bruxelles a causa della violazione dello Stato di diritto. Il veto ungherese ha provocato inoltre il rinvio degli altri dossier all’ordine del giorno dell’Ecofin: la minimum tax per le multinazionali (che anche Budapest sta bloccando), il Piano di ripresa di Budapest da 5,8 miliardi e la decisione sul congelamento di 7,5 miliardi di euro dato che l’Ungheria e non ha compiuto progressi sufficienti nella lotta alla corruzione.

Le scadenze di Bruxelles e di Budapest

«Non siamo stati in grado di adottare il pacchetto nel suo insieme, ma non ci scoraggiamo», ha dichiarato il ministro delle Finanze ceco Zbyněk Stanjura. «La nostra ambizione rimane quella di avviare gli aiuti all’Ucraina a gennaio». Per questo ha incaricato il Consiglio di lavorare su «una soluzione sostenuta da 26 Stati membri», che aggirerebbe il veto dell’Ungheria. La presidenza ceca deve ora decidere la via da seguire: un possibile nuovo vertice dei ministri delle Finanze forse già il 12 dicembre o riproporre la questione al summit dei leader Ue di metà mese. I governi hanno tempo fino al 19 dicembre per decidere sul congelamento dei fondi per l’Ungheria. Orbán invece dovrà far adottare il suo piano di ripresa entro la fine dell’anno o rischia di perdere il 70 per cento dei 5,8 miliardi di euro previsti.